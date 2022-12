Incivilité : « Derrière les services, il y a des êtres humains »

Une agente de stationnement qui reçoit des menaces sur Facebook. Un déneigeur invectivé pour avoir déneigé un trottoir. L’incivilité déborde parfois du cadre numérique jusque dans la vie réelle. Ces cas sont dénoncés par la directrice des ressources humaines à la Ville d’Amos, Maryse Thibault, d’autant plus qu’elle estime qu’ils sont en hausse depuis quelques années.

Il ne faut pas oublier l'humain derrière les services [offerts par la Municipalité], rappelle Mme Thibault. Les citoyens sont en droit d'exprimer leur mécontentement, mais ils doivent s'y prendre de la bonne façon.

Cette mise en garde s'adresse aux concitoyens de Maryse Thibault. Il s'agit donc d'un rappel du fait qu'il vaut mieux privilégier la courtoisie à l'incivilité au moment où certains comportements jugés problématiques seraient plus fréquents.

Cette réalité est jugée suffisamment sérieuse pour que la Municipalité se dote d’un système d’alerte digne du cinéma : un bouton d’urgence raccordé au poste local de la Sûreté du Québec.

La réception dispose d'un bouton de panique , indique Richard Michaud, directeur des services administratifs et financiers de la Ville d’Amos.

Et ce n’est pas la seule initiative de la Municipalité. Les rénovations effectuées dans les bureaux des services administratifs et financiers visaient principalement à renforcer la sécurité des employés, admet M. Michaud.

Les services administratifs et financiers de la Ville d'Amos ont réorganisé leurs bureaux pour améliorer la sécurité du personnel. Photo : Gracieuseté de Richard Michaud

Nous avons réorganisé notre service pour que tout le monde se voie. Nous avons des espaces vitrés et ma porte de bureau est toujours ouverte. Garder une oreille attentive me permet d'intervenir rapidement en cas de besoin , explique M. Michaud.

Hausse du nombre d’incidents

Comme Richard Michaud, Maryse Thibault estime que le nombre de cas d’incivilité augmente depuis quelques années, bien qu’elle ne soit pas en mesure de chiffrer et d’expliquer cette situation. Cette augmentation se manifesterait notamment en ligne dans des commentaires désobligeants sur le réseau social Facebook.

Dans la vie de tous les jours, Mme Thibault s'inquiète de la sécurité des ouvriers de la voirie et des déneigeurs, ceux-ci devant composer plus fréquemment avec des automobilistes impatients. Le déneigeur évoqué ci-dessus serait l’un d’eux, assure-t-elle. Cet employé manœuvrait une petite machine utilisée pour déneiger les trottoirs lorsque l'incident serait survenu.

Après avoir insulté le déneigeur, le citoyen serait allé jusqu'à tenter d'immobiliser la machine en actionnant le bouton d'embrayage .

« Le citoyen en question ne voulait pas que son trottoir soit déneigé. Il ne voulait pas non plus d'abrasifs à proximité de son terrain pour ne pas salir sa propriété. Nous avons des devoirs en tant que municipalité. Nous devons mettre de l'abrasif pour permettre aux citoyens de se déplacer de façon sécuritaire. » — Une citation de Maryse Thibault, directrice des ressources humaines à la Ville d'Amos

Après réflexion, l’employé concerné aurait choisi de ne pas porter plainte à la Sûreté du Québec.

Tolérance zéro

Les deux représentants de la Ville d’Amos sont clairs : la Municipalité ne tolère ni l'incivilité ni le manque de respect envers ses employés. Personne n’est payé assez cher pour être harcelé et menacé , ont-ils dit à tour de rôle en entrevue.

C'est d’autant plus crucial que la Municipalité a l’obligation, comme tout employeur, d’offrir à son personnel un environnement de travail sécuritaire, exempt de violence physique et psychologique.

La directrice des ressources humaines à la Ville d'Amos, Maryse Thibault, s'inquiète des cas d'incivilité envers les employés municipaux. Photo : Gracieuseté : Maryse Thibault / Jenny-Lee Lariviere

Nous intervenons très rapidement auprès d'eux [les employés victimes de harcèlement]. Nous faisons valoir les moyens à leur disposition et nous les accompagnons s'ils veulent porter plainte à la police. Nous voulons qu'ils se sentent épaulés lorsque des situations malencontreuses surviennent , affirme Mme Thibault.

Cela survient plus souvent qu'on pense, ajoute Richard Michaud. Encore ce matin, des employés ont reçu des doléances pas très polies, car des comptes de contribuables étaient en retard et il y avait des intérêts de 11 $.

Écriteaux à Val-d’Or

À une soixantaine de kilomètres plus au sud, à Val-d’Or, le bien-être émotionnel des employés est également pris au sérieux, même si la directrice des communications de la Municipalité, Sylviane Mailhot, décrit la réalité de l’incivilité en des termes différents.

On ne peut pas dire, selon notre perception, qu'il y a un "avant" et un "après" pandémie, soutient-elle. Oui, il arrive que des citoyens, malheureusement, en viennent aux insultes et aux menaces, mais dans tous les cas, c'est tolérance zéro.

La Municipalité a installé des écriteaux à l’hôtel de ville pour rappeler aux citoyens de demeurer polis et courtois avec son personnel. En 2020, Val-d'Or a aussi lancé une campagne de sensibilisation pour rappeler de respecter les agents de stationnement, les brigadiers ainsi que les signaleurs et les surveillants de déneigement.

Comme à Val-d'Or, la Ville d'Amos s'est dotée d'écriteaux pour rappeler aux citoyens qu'elle ne tolère pas la violence physique et verbale envers ses employés. Photo : Gracieuseté de Richard Michaud

De trois à quatre cas d’incivilité sont signalés chaque année aux ressources humaines de la Ville de Val-d’Or, selon Mme Mailhot. Ces chiffres tiennent seulement compte des cas qui ont fait l’objet de plaintes officielles. D’autres situations vécues par des employés peuvent ne pas avoir été signalées.

Communication humaine au Témiscamingue

Au Témiscamingue, la directrice des communications de la Ville de Ville-Marie, Geneviève Boucher, indique pour sa part que l'incivilité ne constitue pas un problème dans sa municipalité. Elle estime que la communication humaine promue par son service permet de pacifier les rapports entre citoyens et employés.

J'ai questionné notre maire et les directeurs de service : on ne se fait pas invectiver , mentionne-t-elle.