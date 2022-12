Les activités du jour du Souvenir acadien à l’Î.-P.-É. sont annulées

Il nous est très important d’assurer la sécurité de tous et nous préférons éviter des déplacements lors d’une tempête hivernale , explique la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, la SAF'Île, dans un communiqué.

Environnement Canada prévoit une accumulation de neige de 20 cm ou plus à l’Île-du-Prince-Édouard à compter de mardi matin avec des vents pouvant atteindre 80 km/h ou plus.

Chaque année, le 13 décembre, des membres de la communauté, notamment des élèves, des personnalités politiques et d’autres intervenants se recueillent en mémoire des personnes qui ont péri lors de la déportation des Acadiens de l’île Saint-Jean (l’Île-du-Prince-Édouard actuelle) en 1758.

L'historien Georges Arsenault durant la commémoration de 2021. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les 12, 13 et 16 décembre cette année-là, trois navires britanniques qui transportaient des personnes déportées en partance de l’île ont sombré dans l’Atlantique. Le Violet, le Ruby et le Duke William sont ainsi devenus les tombeaux de 850 Acadiens déportés. Le naufrage du Duke William, le 13 décembre 1758, a entraîné à lui seul la mort de 362 personnes, pour la plupart des enfants acadiens.

C’est une cérémonie un peu simple, mais ce n’est pas seulement des discours. On essaie de faire un petit peu d’histoire aussi et de rappeler, ça frappe souvent les enfants lorsque je le dis, qu’à peu près la moitié des gens qui ont été déportés, c’était des enfants de 15 ans et moins , a indiqué l’historien Georges Arsenault avant l’annonce de l’annulation de l’activité.

M. Arsenault a ajouté que la moyenne d’âge de la population acadienne à l’époque était faible, ce qui explique le grand nombre d’enfants déportés.

Cette année, les élèves en cinquième année de l’École Évangéline et des étudiants du Collège de l’Île devaient assister à la commémoration. Chaque année, Georges Arsenault relate l’histoire de la déportation et des personnes qui l’ont vécue.

La programmation prévoyait aussi des chansons d'Angèle Arsenault, un défilé à pied jusqu’au monument de l’Odyssée acadienne, la lecture d’une déclaration, le dépôt d’une couronne au pied du monument et le chant de l’Ave Maris Stella, hymne national de l’Acadie. Le tout devait se terminer avec une réception au centre d'interprétation du lieu historique.

Plusieurs personnes ont participé aux activités le jour du jour du Souvenir acadien à l'Île-du-Prince-Édouard en 2021. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le jour du Souvenir acadien se veut aussi une célébration de la richesse et du dynamisme du peuple acadien comme exemple de courage et de persévérance, selon le ministère du Patrimoine canadien.

Avec des renseignements de Sarah Claveau et de l’émission Le réveil Île-du-Prince-Édouard