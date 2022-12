Plus de logements abordables pour autochtones et jeunes à risque à Thunder Bay

Ce financement provient du Fonds de secours pour les services sociaux de l’Ontario.

Un total de 16 logements doivent être bâtis afin d’offrir une place où vivre à des personnes s'identifiant comme des membres de Premières Nations ou de communautés métisses ou inuites, ainsi qu’un logement de transition pour des jeunes de 16 à 24 ans.

Ces projets si nécessaires aideront à alléger les difficultés quotidiennes des membres les plus vulnérables de notre collectivité , a souligné par communiqué Kevin Holland, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement et député provincial de Thunder Bay—Atikokan.

Une majeure partie de ces fonds, soit 1,3 million $, ira au projet mené par les Services de logement autochtone de l’Ontario et la Corporation de logement à but non lucratif Matawa, qui doivent construire six de ces logements dans le quartier sud de la Ville.

Ça fait longtemps que nous développons le projet et nous sommes heureux que ce soit devenu réalité , partage le PDG de Matawa First Nations Management, David Paul Achneepineskum.

Trois d’entre eux seront pour les personnes à mobilité réduite et à faible revenu , poursuit-il.

Le reste du financement sera versé à l’organisme Dilico Anishinabek Family Care, qui doit construire une dizaine de logements de transition pour de jeunes itinérants, des personnes à risque d’itinérance ou encore des toxicomanes.

Des services de soutien leur seront aussi offerts, tout comme à leurs proches.

Les logements de transition offrent aux locataires les services de soutien dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin , explique dans un communiqué le vice-président du Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay, Jody Davis.

En comblant les lacunes existantes, nous contribuerons à former de jeunes adultes autochtones en meilleure santé, qui ont davantage de facteurs de protection personnelle et de meilleures aptitudes à la vie autonome , ajoute Kristine Stasiuk, directrice adjointe de la santé mentale et de la lutte contre la toxicomanie de Dilico Anishinabek Family Care.

Avec les informations de CBC