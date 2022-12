Une saison de grippe « historique », selon le CHEO

Ces chiffres ont été publiés par le CHEO , lundi, par voie de communiqué. Il s’agit d’un record historique qui dépasse le record de l’année précédente, de septembre 2019 à août 2020, selon l'établissement de santé.

L’hôpital pour enfants prévoit que la prochaine saison des Fêtes pourrait être plus difficile que jamais .

Les maladies respiratoires ont été plus graves et, par conséquent, nous voyons plus d’enfants et de jeunes passer les portes du CHEO . La combinaison du virus respiratoire syncytial (VRS), de l’influenza, de la COVID-19 et d’autres maladies respiratoires constitue la grande majorité des admissions.

Depuis septembre dernier, le laboratoire régional du CHEO a identifié 992 cas de grippe. Il s'agit d'un autre record historique qui dépasse le record de l’année précédente, de septembre 2019 à août 2020 (la ligne bleue). Photo : Gracieuseté CHEO

Ces derniers jours, le CHEO dit remarquer une augmentation vertigineuse du nombre de cas de grippe.

Rien qu’en novembre, nous avons admis 73 cas de grippe, soit le nombre de cas le plus élevé que nous ayons enregistré, en dehors d’un mois au cours de la grippe H1N1, en 2009.

Cela vient s’ajouter au plus grand nombre d’admissions jamais enregistré pour le VRS en un seul mois, soit 149 admissions.

La situation au CHEO s'avère assez critique. Début décembre, l'hôpital pour enfants d'Ottawa a dû faire appel à la Croix-Rouge pour venir prêter main-forte à son personnel.

Le CHEO lance un appel à l'aide

Malheureusement, on ne prévoit pas de ralentissement du débit ou du volume, car cette saison virale n’est pas terminée. En fait, pour la grippe, elle ne fait que commencer. Les choses pourraient empirer , estime le CHEO qui lance un appel à l’aide.

L’établissement de santé demande de porter un masque dans les lieux publics intérieurs bondés, de se laver les mains et de rester chez soi lorsqu’on est malade.

Le CHEO lance un appel à l'aide face à la situation sanitaire actuelle (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Il recommande également de se faire vacciner, insistant sur le fait que, cette année plus encore, le vaccin contre la grippe peut faire une réelle différence.

« Si nous pouvons tous ensemble ralentir la propagation des infections dans notre communauté, nous – au CHEO – pouvons retourner à ce que nous devons faire pour traiter les enfants et leurs familles qui attendent des interventions chirurgicales, des soins médicaux pour d’autres problèmes et conditions que nous ne pouvons tout simplement pas prévenir. » — Une citation de Extrait du communiqué du CHEO

Santé publique Ottawa (SPO) a mis en place plusieurs cliniques d’immunisation contre la grippe pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, ainsi que les personnes qui habitent avec eux, et pour les personnes qui ont des difficultés à se faire vacciner ailleurs ou qui ne sont pas couvertes par le Régime d’assurance-maladie de l’Ontario.

Les pharmacies peuvent également administrer le vaccin contre la grippe aux enfants âgés de 2 ans et plus. Il est toutefois recommandé de réserver en ligne ou d’appeler à l’avance pour confirmer la disponibilité du vaccin dans la dose appropriée pour les enfants.