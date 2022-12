Apple aura deux ans pour se convertir au chargeur en USB-C en Europe

L’organisation regroupant 25 États en Europe avait d’abord statué sur une première échéance à l’automne 2024, mais a finalement fixé la date à l’hiver.

Tous les nouveaux appareils électroniques portables de petite et moyenne taille – tels que l’iPad et l’iPhone, mais aussi les casques d’écoute et les consoles de jeux vidéo portatives – devront être dotés du câble de chargement de type USB-C, sans quoi ils ne pourront être vendus dans l’UE.

Pourquoi mentionne-t-on surtout les produits d’Apple? C’est que le géant californien est le plus important fabricant d’appareils portables à utiliser son propre câble de chargement, appelé Lightning.

La marque à la pomme avait déclaré, lorsque la loi a été adoptée cet automne, qu’elle s’y conformerait.

En vigueur pour l’iPhone 17

L'échéance étant fixée au 28 décembre 2024, cela veut dire qu’Apple ne serait tenu de faire le changement vers le câble USB-C qu’à partir de l’iPhone 17, dont la sortie serait prévue à l’automne 2025. Les modèles iPhone 15 et iPhone 16, dont on estime le lancement à l’automne 2023 et à l’automne 2024, pourraient ainsi encore être dotés du câble Lightning.

L’iPhone de 17e génération pourrait aussi être dépourvu de câble de chargement, avec une batterie rechargeable sans fil. L’appareil serait ainsi exempt des nouvelles règles de l’UE.

Autrement, le géant à la pomme pourrait décider de fabriquer de manière différente ses téléphones intelligents à destination de l’Europe de ceux pour les autres continents.

Pour ce qui est des ordinateurs portables, aussi visés par la réglementation de l’UE, les fabricants auront jusqu'à avril 2026 pour se conformer à la loi sur les chargeurs universels.