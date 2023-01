En Outaouais, à Ottawa et dans l’est ontarien, ils nous ont quittés en 2022

L’année 2022 a été marquée par la disparition de plusieurs personnalités qui se sont distinguées de différentes façons à Ottawa, en Outaouais ainsi que dans l’est ontarien. En plus du décès d’une légende du hockey québécois et d'une conseillère municipale respectée, la communauté franco-ontarienne a été ébranlée par la perte de quelques militants.

28 mars : Eugene Melnyk

Le controversé propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk, est décédé à l'âge de 62 ans des suites d'une longue maladie. En 2015, il avait subi, avec succès, une greffe du foie, grâce à un donneur anonyme.

Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa mort, des intervenants du monde sportif et de la sphère politique ont mis de l'avant sa contribution à la franchise des Sénateurs, dont il était le propriétaire depuis 2003.

Eugene Melnyk avait acheté le club ottavien pour 92 millions de dollars américains, en 2003. En décembre 2021, la valeur de la franchise s’élevait à 525 millions, selon le magazine Forbes (archives). Photo : Reuters / Jim Young

Après avoir sauvé l'organisation d'un possible déménagement, l'homme d'affaires a remué ciel et terre pour réaliser son rêve de gagner la coupe Stanley. Il voulait réaliser cela à sa manière, avec ses méthodes.

Malheureusement pour l'organisation, Eugene Melnyk a cumulé des conflits avec d'autres gens d'affaires et même avec les partisans. Mais personne n'a jamais douté de son amour, de sa passion et de son dévouement envers ses Sénateurs.

Jim Watson, qui était alors maire d'Ottawa, a résumé le point de vue de beaucoup de gens : Même si nous n’étions pas toujours sur la même longueur d’onde pour certaines questions, j’ai toujours apprécié que M. Melnyk ait pris l’initiative de garder les Sénateurs à Ottawa, consolidant ainsi la place de l’organisation en tant que partie intégrante de notre ville.

22 avril : Guy Lafleur

La légende de Thurso, Guy Lafleur, a été portée à son dernier repos le 22 avril, à l’âge de 70 ans après une rude bataille contre un cancer du poumon qui l’affligeait depuis quelques années.

La mort du Démon blond a causé une onde de choc des deux côtés de la rivière des Outaouais. Le maire de Thurso Benoit Lauzon qui a eu la chance de le côtoyer de très près, n’a eu que de bons mots à son égard.

« Guy, c’était tout un homme. Un homme accessible, un homme qui n’a jamais oublié ses racines, qui n’a jamais oublié Thurso... Et Thurso ne l’oubliera jamais! » — Une citation de Benoit Lauzon, maire de Thurso

La population se Thurso s'est recueille devant la statue de Guy Lafleur le jour de son décès (archives). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Dans la foulée de l’annonce du décès de Guy Lafleur, les réactions ont fusé, notamment celles des premiers ministres québécois et canadien, François Legault et Justin Trudeau, qui lui ont immédiatement rendu hommage.

Des visages bien connus du milieu sportif, comme l’ex-hockeyeur de Gatineau Daniel Brière, ont fait de même.

C’est une personne qui te fait sentir comme si tu es la personne la plus importante à qui elle parle dans le moment. Il avait ce don-là et c’est la raison pour laquelle il était si aimé. Ce que j’ai toujours adoré, comme plusieurs Québécois, c’était sa franchise , avait déclaré l’ancienne vedette de la Ligue nationale de hockey à propos du numéro 10.

Édition spéciale du téléjournal en direct de Thurso :

27 juillet : Gisèle Lalonde

Figure de proue de la cause franco-ontarienne, Gisèle Lalonde a rendu l’âme, le 27 juillet, à l’âge de 89 ans.

Aussitôt, de nombreuses têtes d’affiche politiques et franco-ontariennes ont rendu hommage à l’ancienne présidente de S.O.S Montfort qui a marqué les esprits avec sa célèbre phrase : Montfort fermé, jamais! qui a galvanisé la communauté jusqu’à cette victoire historique en Cour divisionnaire de l'Ontario.

Les Franco-Ontariens n'oublieront jamais Gisèle Lalonde (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Sa petite-fille, Geneviève Lalonde-Gauthier, est parvenue à résumer l’héritage de sa grand-mère : Sa ténacité et sa conviction de l’importance du fait français, c’est ça qu’elle voudrait qu’on retienne.

Le député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin, avait aussi tenu à la remercier. Si j’ai été capable d’être servi en français lors de la naissance de mon garçon à l’Hôpital Montfort en 2019, c’est grâce au combat que Gisèle Lalonde a mené en 1997. Elle sera toujours une source d’inspiration.

14 août : Louise Boudrias

Moins d’un an après sa réélection comme conseillère municipale du district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, Louise Boudrias s’est éteinte des suites d’un cancer qui l’avait contrainte, au début de l’année 2022, à se retirer de la vie politique.

Celle qui était la mairesse suppléante de la Ville de Gatineau faisait l’unanimité autour de la table du conseil municipal. L’un de ses meilleurs amis, le conseiller Jocelyn Blondin, a été l’une des personnes les plus tourmentées par son départ.

C’est très difficile. Je perds ma meilleure collègue autour de la table, une amie aussi, une grande dame politique. Les citoyens avaient l’heure juste avec Louise. Ça a été un privilège, pour moi, de travailler avec Louise.

Le conseil municipal a rendu hommage à Louise Boudrias après son décès (archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

D’autres politiciens municipaux, provinciaux et fédéraux, tels que France Bélisle, Mathieu Lacombe et Greg Fergus, ont fait partie de ceux qui ont salué sa contribution.

Toujours disponible, elle était de toutes les tribunes pour parler au nom des citoyens de Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond. Ils lui ont d’ailleurs bien rendu, en lui faisant confiance pendant près de 10 ans. Elle nous manquera , a écrit le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

27 août : Martin Arseneau

Le directeur général de Réseau Ontario, Martin Arseneau, est décédé de cause naturelle le 27 août, à l'âge de 42 ans. L’Acadien d'origine a œuvré pendant plus d’une décennie au sein de Réseau Ontario, d’abord comme responsable du développement et des communications.

Le président du conseil d’administration, Benoit Roy, a pris le temps de vanter ses principales réalisations.

C’est grâce à son leadership et à sa vision qu’on lui doit de grands projets qui marqueront à toujours l’Ontario français, notamment le développement international, la création d’une politique d’Équité, Diversité et Inclusion, et la résilience de Réseau Ontario dans les dernières années face à la situation sanitaire.

«Son apport à Réseau Ontario et à la diffusion des arts vivant en Ontario français est d’une envergure inestimable», a dit Réseau Ontario à son sujet (archives). Photo : Gracieuseté : Réseau Ontario

De son côté, le directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Peter Hominuk, a souligné que le départ de Martin Arseneau allait créer un grand trou dans notre réseau .

15 septembre : Mariette Carrier-Fraser

Une autre militante et éducatrice franco-ontarienne, Mariette Carrier-Fraser, est décédée au cours de la dernière année. La native du nord-est de la province, qui résidait à Ottawa, a été emportée à l’âge de 78 ans après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

Ancienne sous-ministre adjointe responsable de l'éducation en langue française, elle a également été la première présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), de 2006 à 2010. Durant cette période, elle a contribué à la mise en place du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Mariette était une leader, une fonceuse. Avec elle, il y avait seulement une ligne droite, pas de zone grise. Elle avait toujours une implication très prononcée. Elle voyait rapidement ce qui fonctionnait, là où il fallait aller et comment il fallait y aller , a louangé celui qui était encore président de l’ AFO au moment du décès de Mme Carrier-Fraser, Carol Jolin, à propos de celle qui a été décorée de l’Ordre du Canada, en 2016.

Mariette Carrier-Fraser a été la première présidente de l'AFO (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

23 novembre : Caroline Andrew

Plus récemment, à la fin novembre, la politologue et francophile impliquée au sein de la communauté franco-ontarienne d'Ottawa, Caroline Andrew, est morte subitement à l’âge de 80 ans, à Hamilton.

Le codirecteur de l'ouvrage La ville inclusive. Dans les pas de Caroline Andrew, Guy Chiasson, a parlé d’une femme qui était près des gens .

Elle s'intéressait à des acteurs qui étaient un peu plus marginaux : les femmes, les immigrants, les classes ouvrières , a dit le politologue au sujet de celle qui a également été nommée à l’Ordre du Canada.

Caroline Andrew a été professeure au Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

L’autre codirectrice du livre, Anne Gilbert, se souvient de Caroline Andrew comme d'une chercheuse engagée .