Redécoupage de la carte électorale du N.-B. : voici les changements proposés

La carte électorale provinciale du Nouveau-Brunswick ne subira pas de changements majeurs, selon un rapport préliminaire. Le nombre de circonscriptions restera le même dans chaque région de la province, mais des changements importants pour les résidents de Memramcook et de Neguac sont proposés.

La Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation a déposé lundi son rapport préliminaire qui comprend ses recommandations concernant le redécoupage des circonscriptions électorales provinciales.

49 circonscriptions, même nombre par région

La commission propose de maintenir les 49 circonscriptions en modifiant leurs limites.

Toutes les régions conserveraient le nombre de circonscriptions actuelles, soit de 8 pour le Nord, 3 pour Miramichi, 13 pour le Sud-Est, 12 pour le Sud, 8 pour la Capitale et 5 pour Vallée du Haut-Saint-Jean.

Les coprésidents de la commission, Camille Thériault et Roger Clinch remettent le rapport préliminaire sur le redécoupage de la carte électorale provinciale au greffier de l'Assemblée législative, Shayne Davies. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Les coprésidents affirment que les recommandations ont été fondées sur le quotient électoral, les communautés d’intérêts et la représentation des deux communautés linguistiques et sur la nouvelle carte municipale liée à la réforme de la gouvernance locale.

Memramcook avec Dieppe, Neguac avec Tracadie

Lors de la dernière révision de la carte électorale provinciale en 2012, la municipalité de Memramcook avait été ajoutée à la circonscription de Tantramar, majoritairement anglophone.

Des francophones de la région ont depuis partagé leurs préoccupations quant à ce changement.

La commission propose donc de joindre Memramcook à la circonscription de Dieppe, qui deviendrait Dieppe-Memramcook.

Reconnaissant l’importance d’assurer une représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise, la commission a placé la municipalité de Memramcook dans une circonscription à majorité francophone , peut-on lire dans le rapport.

Ainsi, la circonscription de Tantramar dépasserait l’écart admissible de - 15 % par rapport au quotient électoral. La commission invoque des circonstances exceptionnelles pour justifier cette décision, et note qu’il s’agit de la seule circonscription dans cette situation.

Dans le nord de la province, la commission propose d’ajouter la municipalité de Neguac et les environs à la circonscription de Tracadie, pour devenir Tracadie-Neguac, vu la proximité d’une circonscription à majorité francophone et l’importance accrue accordée à la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise .

Saint-Quentin reste avec le Restigouche

Dans son rapport, la commission indique que l’emplacement de la municipalité de Saint-Quentin a fait l’objet de plusieurs discussions. Le conseil municipal aurait exprimé le désir d’ajouter la municipalité aux circonscriptions d’Edmundston-Madawaska-Centre ou de Victoria-La-Vallée, car il s’agirait de communautés ayant des liens plus étroits avec Saint-Quentin.

Certains citoyens ont cependant exprimé leur désir de rester avec la circonscription de Restigouche.

La commission propose donc le statu quo.

La commission a finalement décidé que le retrait d’un nombre considérable d’électeurs de Restigouche aurait un effet d’entraînement indésirable dans toute la région du Nord en ce qui concerne le maintien d’une parité raisonnable des électeurs.

Croissance démographique importante en milieu urbain

Les villes de Moncton et de Fredericton désiraient voir moins de circonscriptions hybrides urbaines-rurales et plus de circonscriptions purement urbaines pour mieux représenter les communautés d’intérêts, selon la commission.

De plus, elle indique que les régions du Sud-Est et de la Capitale ont connu une croissance démographique importante au cours des dernières années.

Les limites de plusieurs circonscriptions ont donc été modifiées, pour ces raisons.

Les modifications sont apportées aux limites des circonscriptions pour tenir en compte l’évolution démographique et la représentation effective des communautés rurales .

Enfin, dans la région de Miramichi, la commission a dû reconfigurer les trois circonscriptions actuelles pour créer deux circonscriptions hybrides centrées sur la ville de Miramichi, divisée par la rivière, et une troisième circonscription rurale axée sur la partie ouest du comté de Northumberland.

Les prochaines étapes

Les Néo-Brunswickois pourront se prononcer sur les changements proposés lors d'une deuxième série d’audiences publiques virtuelles qui se déroulera en janvier, par courriel ou sur le site web de la commission, là où le rapport préliminaire est également disponible  (Nouvelle fenêtre) .

La Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation doit préparer son rapport final dans un délai de 90 jours.

La révision de la carte électorale provinciale doit être répétée tous les 10 ans afin d’adapter les circonscriptions aux changements démographiques.

Statistique Canada a d’ailleurs annoncé en mars que le Nouveau-Brunswick comptait pour la première fois plus de 800 000 habitants, après avoir gagné plus de 40 000 personnes au cours des cinq dernières années seulement.

Avec des informations de Frédéric Cammarano