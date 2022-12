L’impôt foncier va augmenter de 5 % en 2023 à Baie-Comeau

Les contribuables de Baie-Comeau vont devoir se serrer la ceinture durant la prochaine année : l'impôt foncier augmente de 5 % pour 2023. Cette hausse de la taxe foncière contraste avec celles des années précédentes, où les augmentations oscillaient entre 1 % et 2,4 % depuis 2017.

La Ville de Baie-Comeau a adopté son budget de 2023 lundi soir, lors de la séance du conseil municipal.

Pour les bâtiments résidentiels, l'impôt foncier passera de 1,81 $ à 1,90 $ par tranche de 100 $ d'évaluation.

Ce qui veut dire que pour une maison de valoir moyenne, évaluée à 166 573 $ à Baie-Comeau, le compte de taxes augmentera de 149,92 $ par rapport à l'année 2022.

Du côté des bâtiments non résidentiels, l'impôt foncier passera de 4,03 $ à 4,23 $ par tranche de 100 $ d'évaluation et de 4,47 $ à 4,69 $ pour les propriétés industrielles.

Il n'y aura pas d'augmentation sur la taxe d'eau qui reste à 244,75 $.

Augmentation de l'impôt foncier Augmentation moyenne : 149,92 $ (pour une résidence moyenne évaluée à 166 573 $)

(pour une résidence moyenne évaluée à 166 573 $) Compte de taxes foncières moyen en 2023 : 3 163,92 $

La mairesse suppléante, Carole Deschênes, ne veut pas que cette augmentation de l'impôt foncier se reproduise dans le futur. On va faire nos devoirs, on va regarder dans notre cour, au niveau de la Municipalité, ce qui peut être fait pour justement avoir des coûts moindres par rapport au service et toujours donner des services de qualité , explique-t-elle.

« Moi, je ne voudrais pas dire aux citoyens : "on va couper les services ce matin". Ce n'est pas ça mon but. » — Une citation de Carole Deschênes, mairesse suppléante, Baie-Comeau

Budget adopté pour 2023

Le budget de la Ville de Baie-Comeau augmente à 79,1 millions $. C'est près de 4 millions $ de plus que le budget adopté l'année dernière.

Pour arriver à ce budget, la Ville a dû creuser dans près de la moitié de son surplus, en utilisant 4,4 millions $ de ce surplus. La trésorière et directrice des ressources financières et matérielles, Jeannie Caron, explique que c'est pour ainsi limiter la hausse du taux de taxation à la charge du citoyen.

La Ville de Baie-Comeau a présenté les faits saillants de son budget lundi. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau, indique que l'Indice des prix à la consommation (IPC) évalué 6,5 % en septembre 2022 a influencé le budget.

Dépenses additionnelles pour le budget 2023 de la Ville de Baie-Comeau Masse salariale : 2,8 millions $

Élections partielles en février 2023 : 250 000 $

Sécurité publique : 170 000 $

Entretien systèmes informations : 106 000 $

Développement durable : 346 000 $

Culture et loisirs : 267 000 $

Transport collectif et projet Baie-CoMobilité : 108 000 $

Parmi les dépenses additionnelles ajoutées au budget 2023, on note notamment les élections partielles qui auront lieu au mois de février, le projet Baie-CoMobilité, ainsi que le développement durable.

Croissance économique difficile à Baie-Comeau

« La croissance économique a de la difficulté à s'installer à Baie-Comeau. » — Une citation de Carole Deschênes, mairesse suppléante, Baie-Comeau

François Corriveau indique que même si Baie-Comeau a une population de 22 000 habitants, la Ville offre des services pour 26 000 personnes.

Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes, Ragueneau, la MRC de la Manicouagan en générale, Franquelin... On leur offre des services; le Drakkar, la salle de spectacle, les inscriptions à différentes activités dans nos installations , énumère M. Corriveau.

Celui-ci ajoute que le manque de nouvelle construction immobilière empêche la Ville de Baie-Comeau de faire des gains dans son budget, comme c'est le cas de grandes villes comme Montréal et Québec.

« Quand on [construit] une ou deux [nouvelles] maisons par année depuis dix ans, c'est clairement insuffisant. » — Une citation de François Corriveau, directeur général, Baie-Comeau

François Corriveau mise sur des promoteurs économiques qui viendraient s'installer dans la région de la Manicouagan, dans [nos parcs industriels] . Ça, ça va amener de l'eau au moulin , soutient le directeur général.

Toute contribution additionnelle, tout apport dans le parc immobilier est un atout , dit-il.

Le directeur général ajoute également que les Municipalités n'ont pas la possibilité d'aller chercher leur juste part avec le système de financement actuel du gouvernement du Québec.

« Le mode de financement des villes est clairement déficient depuis des années. » — Une citation de François Corriveau, directeur général, Baie-Comeau

À la fin de 2022, la dette estimée s'élève à 74 098 962 $, soit près d'un million $ de plus qu'en 2021.

Le surplus cumulé non affecté projeté pour la fin 2022 est de 9 462 994 $. Pour la fin de 2023, on prévoit un surplus de 5 125 654 $.

Carole Deschênes assure que les nombreux changements qui ont eu lieu au sein des élus du conseil municipal dans les dernières semaines n'ont pas eu d'impact dans l'élaboration du budget 2023.