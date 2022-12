Shirley MacLean veut une défense politique plus vigoureuse de la LLO

Cette réponse du premier ministre survient un an après le dépôt du rapport des commissaires Yvette Finn et John MacLaughlin.

C’est trop long, estime Shirley MacLean, qui recommande de maintenir une révision tous les 10 ans, mais en y ajoutant une obligation de réponse du premier ministre à l’intérieur de 60 jours.

Elle dénonce la lenteur de la réponse gouvernementale.

L’absence de réponse donne l’impression que le rapport manque d’importance, ce qui est un manque de respect envers les commissaires, les participants au processus de consultation, et tous les Néo-Brunswickois.

« Les délais et le désintérêt apparent du gouvernement dans ce dossier sont en fait un recul pour les droits linguistiques. » — Une citation de Shirley MacLean, commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick

Un contexte politique et linguistique tendu

La commissaire souligne que même si son rapport porte sur la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, elle ne peut pas ignorer le contexte actuel.

Les langues officielles ont fait beaucoup jaser récemment dans la province , a déclaré la commissaire MacLean dans un communiqué.

La gestion du dossier de la révision de la Loi sur les langues officielles et les changements à l’immersion en français sont deux sujets qui ont suscité beaucoup de réactions. La grande majorité d’entre nous avons un respect inhérent pour les deux communautés linguistiques de la province. Restons solidaires en tant que majorité et unissons nos voix pour nous faire entendre , poursuit-elle.

Dans les dernières semaines, la question de la révision de la Loi officielle a fait couler beaucoup d’encre.

Des francophones ont manifesté le 25 octobre dernier devant l'Assemblée législative à Fredericton. Alcide F. LeBlanc a tenu à manifester pour défendre la protection de la langue française dans la province. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Les organismes francophones ont fait front commun pour dénoncer notamment la nomination du ministre de la Sécurité publique Kris Austin sur le comité du Cabinet de révision de la loi.

Le premier ministre Blaine Higgs a aussi déclaré que le Commissariat aux langues officielles était très négatif . Il avait ajouté étudié la possibilité de créer un secrétariat qui serait responsable de faire la promotion du bilinguisme.

Utiliser les bonnes données

La commissaire MacLean présente aussi trois autres recommandations dans son rapport.

La première concerne l’utilisation du sondage Langue et société dans l’élaboration des politiques gouvernementales et des communications.

Ce sondage, effectué par le bureau du Commissariat à l’automne 2021, et avait pour but de mieux connaître les comportements et les opinions des Néo-Brunswickois sur le bilinguisme et les langues officielles.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Photo : Radio-Canada

Ce sondage avait notamment permis de dévoiler que 81 % des Néo-Brunswickois appuient la Loi sur les langues officielles et le bilinguisme. Mme MacLean suggère au gouvernement provincial d’utiliser ces données, qui, selon elle, permettent de déboulonner certains mythes dans la population et au sein de l’appareil gouvernemental.

Plus de financement pour le Commissariat

Dans son rapport, la commissaire recommande enfin d’obtenir un financement accru et stable.

Le Commissariat devrait avoir un budget suffisant et sans contraintes administratives afin qu’il puisse exécuter son mandat promotionnel comme bon lui semble et continuer de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province , peut-on lire.

Le Commissariat aux langues officielles a effectué plusieurs campagnes promotionnelles. Photo : Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick

Depuis 2005, l’organisme doit puiser une partie de son financement du Programme relatif à la prestation des services dans les langues officielles, financé dans le cadre d’une entente Canada-Nouveau-Brunswick.

En 2019, le Commissariat a reçu une augmentation de 75 000 $ pour son travail promotionnel, mais c’était trop peu et l’organisme a dû continuer à faire des demandes de subventions pour accomplir ces tâches.

Cette année, la demande de financement du Commissariat n’a carrément pas été retenue.

Globalement on n'a pas suffisamment de budget parce qu'une grande partie de ce budget est pour la promotion. Ça affecte beaucoup ce que je peux faire comme commissaire du côté promotionnel. Donc l'enveloppe budgétaire n'est pas suffisante , explique Mme MacLean.

Immigration francophone

La Commissaire aux langues officielles recommande au gouvernement de redoubler d’efforts pour atteindre sa cible de 33 % d’immigration francophone d’ici 2024. Cette cible a été énoncée en 2014, mais n’a jamais été atteinte, même si la commissaire note une progression.

Langue des candidats à l’immigration au Nouveau-Brunswick Langue des candidats à l’immigration au Nouveau-Brunswick 2018 2019 2020 2021 Candidats francophones 19 % 24 % 27 % 28 % Candidats anglophones 81 % 76 % 73 % 72 %

Elle demande aussi, une fois la cible atteinte, de créer une nouvelle cible réparatrice pour combler les écarts qui ont persisté depuis plusieurs années.

40 % des plaintes en santé

En 2021-2022, le Commissariat a reçu 206 plaintes, dont 104 ont été jugées recevables. De ce nombre, 93 alléguaient le manque de services en français et 11 le manque de services en anglais.

Les plaintes visant les services de santé ont été nombreuses en 2021-2022. En fait, 40 % des plaintes visent les régies régionales de la santé ou le ministère de la Santé.

Plaintes recevables 2021-2022 en santé Réseau de santé Horizon : 8

Réseau de santé Vitalité : 10

Ministère de la Santé : 13

Services de santé Medavie : 2

Ambulance N.-B. : 0

Plusieurs plaintes ont visé l’Hôpital de Moncton, où un plaignant a déposé 16 plaintes entre août et novembre 2020. Quinze plaintes visant les unités de psychiatrie et de cardiologie ont été jugées recevables et ont été regroupées dans un dossier.

La commissaire recommande une amélioration de la formation des employés de ces unités en ce qui concerne l’offre active et un meilleur système de vérification de l’institution.

Une plainte a aussi visé la clinique de vaccination contre la COVID-19 du Réseau de santé Vitalité au Colisée de Moncton et une autre la disponibilité de formulaires de consentement de vaccination sur le site web du ministère de la Santé.