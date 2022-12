Un premier pôle universitaire autochtone verrait le jour à l’Université Laval

L'Université Laval a franchi un pas de plus dans la mise sur pied d'un premier pôle universitaire autochtone sur son campus. Une entente signée lundi entre le Conseil en Éducation des Premières Nations ( CEPN ) et l'établissement universitaire de Québec doit permettre la réalisation du projet, qui doit aussi porter le nom de « Maison des savoirs. »

Concrètement, ce futur pôle doit être un centre d'aide et de recherche pour les étudiants autochtones de l'Université Laval. Il aura comme objectif d'augmenter leur réussite universitaire et il comprendra des ressources pour répondre aux besoins en formation et en recherche des Premières Nations et des Inuits.

La gouvernance sera majoritairement autochtone, alors que l'Université Laval sera responsable des aspects de l'éducation et s'assurera que les langues et la culture des Premiers peuples soient respectées.

Pour que le projet aille de l'avant dans sa forme actuelle, il faudra toutefois que son plan d'affaires soit approuvé par des leaders autochtones et le ministère de l'Enseignement supérieur, précise l'Université Laval dans un communiqué diffusé lundi.

