La bibliothèque du Millénaire sera fermée lundi et mardi après une agression au couteau

Un porte-parole du Service de la police de Winnipeg a déclaré lundi que des agents ont été appelés à la bibliothèque, peu après 16 h 30. Il n'a cependant donné aucun détail sur l'état de santé de la victime ou de potentielles arrestations.

Plusieurs véhicules de police étaient encore visibles à l'extérieur de la bibliothèque dimanche à 20 h, tandis qu’un ruban de police bloquait l'entrée principale.

La bibliothèque, qui se trouve à l'angle de la rue Donald et de l'avenue Graham, restera fermée lundi et mardi. Toute autre information concernant l'incident doit provenir de la police, mentionne un porte-parole de la Ville de Winnipeg.

En raison d'incidents violents qui ont touché la bibliothèque dans le passé et des préoccupations du personnel et des usagers, la bibliothèque du Millénaire avait renforcé la sécurité en installant, en 2019, des portiques de sécurité semblables à ceux qu'on trouve dans les aéroports. Les sacs étaient aussi obligatoirement fouillés à l'entrée.

À l'époque, la bibliothèque avait déclaré que les incidents violents et les menaces avaient augmenté de 75 % depuis 2013. Mais des gens, dont le groupe Millenium for All, avaient protesté contre ces mesures.

Le détecteur de métal et le contrôle des sacs ont été abandonnés à l'été 2020.