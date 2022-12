Les articles d’ICI Mauricie–Centre-du-Québec les plus lus en 2022

Nous vous présentons les articles les plus lus par mois ainsi que le palmarès des dix histoires les plus consultées durant l'année.

Palmarès des articles les plus lus en 2022

1. La nutritionniste Cynthia Marcotte s’éteint après un accident de vélo

2. Pourquoi a-t-on arrêté Jonathan Bettez le jour de l’anniversaire de Cédrika Provencher?

3. Décès du restaurateur Martin Lampron

4. Près de 800 autobus scolaires non conformes sur les routes du Québec

5. L’historien Laurent Turcot réprimandé pour plagiat par l’UQTR

6. Poursuite de 10 millions de dollars : la SQ réplique à Jonathan Bettez

7. Jonathan Bettez contre la SQ : un policier aurait supprimé des courriels « pertinents »

8. L’écrasement d’un hydravion à Shawinigan cause la mort d’un homme

9. Vivre mieux, avec moins : le pari des minimaisons

10. Glissement de terrain d’envergure à Saint-Léonard-d’Aston

Itinérance : les minimaisons de Mike Ward iraient à Victoriaville

Exemple d'un abri offert par Mike Ward à Drummonville (janvier 2022) Photo : Radio-Canada

La mort de deux itinérants dans les rues de la métropole québécoise en janvier 222 a ébranlé l’humoriste Mike Ward qui a décidé d’acheter des abris en bois et de les offrir à la Ville de Montréal. La mairesse Valérie Plante a toutefois refusé son offre. Mis au fait de la situation, le maire de Victoriaville a alors rapidement levé la main pour accueillir les refuges. Cinq d'entre eux achetés par Mike Ward ont finalement atterri à Victoriaville. LIRE LA SUITE>>

Quoi faire pour contrer l’inflation du panier d’épicerie?

(Photo d'archives) Photo : iStock / sergeyryzhov

Signe que la hausse des coûts de la vie préoccupait déjà plusieurs personnes au début de l’année, l’article le plus lu en février donne des conseils pour l’achat de nourriture. La Trifluvienne Vicky Payeur partage au quotidien ses astuces de finances personnelles sur les réseaux sociaux. Via son compte Vivre avec moins , qui compte maintenant plus de 80 000 abonnés sur Facebook et plus de 60 000 sur Instagram, elle donne notamment des trucs afin de payer moins cher pour son épicerie. LIRE LA SUITE>>

Une amende salée pour avoir choisi de faire une quarantaine à la maison

La famille a même reçu la visite d’un policier pour s’assurer que la famille respectait bien la quarantaine. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Une famille de Bécancour qui s’était rendue aux États-Unis environ deux mois après avoir eu la COVID-19 a écopé d’une amende d’au moins 5000 $ et d’un plan de quarantaine très strict. Au moment de traverser la frontière terrestre pour revenir à la maison, trois des quatre membres testaient encore positifs avec un test PCR, alors que les tests rapides ne détectaient plus la présence du virus. S’ils avaient pu faire un test PCR en janvier pour prouver qu’ils ont eu la COVID-19 à ce moment-là, et qu’ils ne sont plus contagieux, ils n’auraient pas eu d’amende ou de quarantaine à faire, mais les tests PCR n’étaient pas disponibles au Québec à cette période. LIRE LA SUITE>>

Près de 800 autobus scolaires non conformes sur les routes du Québec

Il y a environ 800 autobus scolaires alimentés au propane au Québec. Photo : Radio-Canada

Parce qu’ils sont de couleur verte, les pare-chocs des autobus scolaires alimentés au propane enfreignaient la réglementation québécoise. Des contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont intercepté ces autobus scolaires afin qu'ils soient retirés de la circulation ou qu’on change la couleur du pare-chocs, créant une certaine panique dans le milieu du transport scolaire. Jusqu’en avril, les pare-chocs verts étaient tolérés, et ce, même si la Loi sur les transports exige qu’ils soient noirs ou gris foncé. LIRE LA SUITE>>

Jonathan Bettez contre la SQ : un policier aurait supprimé des courriels pertinents

(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon la famille de Jonathan Bettez, qui a intenté une poursuite de 10 millions de dollars contre la Sûreté du Québec, des courriels d’intérêt concernant le meurtre de Cédrika Provencher auraient été supprimés au lieu d’être archivés ou placés dans le dossier d’enquête. Considéré comme l’un des suspects au moment de la disparition de Cédrika Provencher, le Trifluvien estime que les policiers ont ruiné sa vie et sa carrière. L’entrepreneur n’a jamais été accusé de quoi que ce soit en lien avec cette affaire. LIRE LA SUITE>>

80 % des drêches des brasseries Molson-Coors et Labatt exportées aux États-Unis

Des vaches de la Ferme du Repos de Yamachiche qui mangent des drêches de bière (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Les résidus des plus grands brasseurs québécois sont vendus à des agriculteurs américains, alors qu’ils pourraient nourrir les animaux des fermes du Québec. Entre 50 et 55 camions-remorques de 35 tonnes chacun traversent la frontière chaque semaine, chargés de drêches brassicoles du Québec, estime un agronome. Avec la hausse des prix des intrants, les producteurs québécois devraient s’intéresser davantage aux drêches, surtout pour l’industrie bovine, croit le président des producteurs bovins du Québec. LIRE LA SUITE>>

La nutritionniste Cynthia Marcotte s’éteint après un accident de vélo

Cette photo du couple est la dernière qu’a prise la jeune femme avant son décès. Photo : Capture d’écran - Facebook / Cynthia Marcotte Nutritionniste

La nutritionniste et populaire influenceuse Cynthia Marcotte et son conjoint se promenaient à vélo un samedi soir d’été, lorsqu’ils ont été happés par un véhicule, à Notre-Dame-de-Lourdes, dans le Centre-du-Québec. La femme de 29 ans a succombé à ses blessures quelques heures après son arrivée à l’hôpital. LIRE LA SUITE>>

Le cri du cœur d’une femme victime de viol qui veut protéger son enfant

(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Celle que l’on nomme Océane pour protéger son identité raconte qu’après avoir été violée par son colocataire et ami, elle est tombée enceinte et a choisi de garder l’enfant. Voilà que de la prison où il purge une peine de cinq ans pour le viol d'Océane et de trois autres personnes, l’agresseur réclame la paternité de l’enfant. Océane avait décidé en août de parler publiquement de son histoire dans l’espoir que la loi puisse la protéger, elle et son enfant. LIRE LA SUITE>>

Québec solidaire expulsé de l’Université du Québec à Trois-Rivières

(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

En pleine campagne électorale provinciale, la co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a dû quitter le terrain de l’UQTR à la demande d’un agent de sécurité. Un règlement de l'UQTR interdit toute forme de sollicitation sur le campus. L’UQTR a précisé que la sollicitation politique est interdite au même titre que la sollicitation à des fins religieuses ou commerciales, en ajoutant que des activités encadrées par l'Université, telles que des débats électoraux, étaient prévues. L’Association générale des étudiants (AGE) de l'UQTR souhaite que le règlement soit modifié pour permettre aux partis d’aller à la rencontre des jeunes en période de campagne électorale. LIRE LA SUITE>>

Pourquoi a-t-on arrêté Jonathan Bettez le jour de l’anniversaire de Cédrika Provencher?

Jonathan Bettez ne fait l'objet d'aucune accusation. (Photo d'archives : décembre 2017) Photo : Radio-Canada

Le 29 août 2016, Cédrika aurait eu 19 ans. Ce jour-là, la Sûreté du Québec (SQ) a procédé à l’arrestation de Jonathan Bettez. Le lendemain, il était accusé de possession, de distribution de pornographie juvénile et d’accession à celle-ci. Il a par la suite été acquitté des 10 chefs d’accusations qui pesaient contre lui. Le chef de l’équipe d’enquête sur le meurtre de Cédrika Provencher, qui connaissait la date d’anniversaire de la jeune fille, prétend que le fait d’avoir arrêté Jonathan Bettez ce jour-là est une pure coïncidence. Il affirme que ce sont des considérations de disponibilité du personnel qui entrent en ligne de compte dans ce genre de décisions. LIRE LA SUITE>>

Une tentative d’hameçonnage inhabituelle et inquiétante

(Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto

Les fraudeurs ne cessent d’inventer de nouveaux stratagèmes pour soutirer de l’argent aux citoyens. Un homme de Victoriaville a reçu un message texte sur son téléphone cellulaire qui contenait des informations personnelles, dont son numéro d'assurance sociale. La personne qui a envoyé le message se faisait passer pour l’Agence de revenu du Canada et lui offrait un retour anti-inflation en cliquant sur le lien dans le texto. Le Centre antifraude du Canada a été mis au courant par plusieurs citoyens de cette tentative d’hameçonnage. LIRE LA SUITE>>

Vidéo virale d’une spectatrice : le président de Hockey Mauricie réagit

Une scène captée sur vidéo pendant un match de hockey en décembre a fait le tour des réseaux sociaux. Photo : Capture d'écran - Facebook / Florent Khang Pham

Une femme qui assistait à un match de hockey mineur à Trois-Rivières a grimpé sur le bord de la bande pour toucher le casque d'un arbitre qui se trouvait sur la glace. Elle souhaitait l'avertir d'un problème de chronomètre. Son geste a été décrié par des citoyens, notamment par le président de Hockey Mauricie. S’il estime que la dame en question n’était pas mal intentionnée, il admet toutefois que le geste n’était pas le bon.

LIRE LA SUITE>>