Le Centre Belle-Alliance de Summerside a de la difficulté à recruter du personnel

Le centre communautaire francophone Belle-Alliance, à Summerside, cherche à recruter une personne pour exercer la direction générale, une autre pour gérer des événements et une autre pour travailler dans la cuisine.

La présidente de l’organisme, Karen Langevin, avance plusieurs raisons pour expliquer cette situation.

Il y a un peu de tout, vraiment. On a passé une grosse année à se remettre de la pandémie. Il y a eu quelques années d’agrandissement de l’école, alors nos installations étaient toutes affectées. Il y a toujours eu un peu d’épuisement au personnel parce qu’on a un très petit personnel et on essaie de trop en faire , explique Karen Langevin au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission Le réveil Île-du-Prince-Édouard, d’ICI Acadie.

Le gouvernement et d’autres organismes communautaires offrent aussi des emplois concurrentiels. Ce n’est pas facile de recruter. C’est un enjeu de la communauté francophone , indique Mme Langevin.

Le bâtiment où se trouve le centre communautaire abrite aussi l’École-sur-Mer. L’équipe de la Belle-Alliance gère la cafétéria et la location de locaux qui servent à des activités communautaires. L’offre d’emploi pour la gestion des événements est une nouveauté.

Karen Langevin ne peut estimer à quel moment le personnel du centre communautaire sera complet. On aimerait le faire au début de l’année, mais ça va dépendre si nous avons des candidats , dit-elle.

Elle souligne que des personnes vont appuyer le Centre Belle-Alliance en attendant l’embauche de nouveaux employés­.

Avec les renseignements de l’émission Le réveil Île-du-Prince-Édouard