Des cadeaux pour une centaine d’enfants de Shawinigan

Musique et animation étaient au rendez-vous dans la cafétéria de l’école secondaire, afin de faire patienter les dizaines d’enfants qui attendaient la venue du père Noël et de la fée des étoiles. Des collations et des jus ont aussi été distribués aux participants.

Le groupe de jeunes s’est particulièrement animé lors de l’arrivée de l’homme au costume rouge et à la barbe blanche. Père Noël ! , ont-ils crié.

Le Comité de coordination des loisirs de Shawinigan distribue des cadeaux à l’approche de Noël depuis de nombreuses années. L'organisme tient un bingo chaque semaine et redistribue les fonds amassés à différentes initiatives dédiées aux jeunes de la communauté. Le comité s’est réjoui de renouer avec la tradition des cadeaux dimanche, après deux ans de pause forcée en raison de la pandémie.

Moi c'est l’une des plus belles choses que je peux faire , a affirmé Guy Désilet, président du comité. Si je travaille, c'est pour les enfants , a-t-il ajouté.

Tous les jeunes de Shawinigan âgés de six ans et moins pouvaient s’inscrire à l’activité par le biais de leur école ou de leur CPE. Les enfants participant à l’événement avaient le sourire aux lèvres en déballant leur cadeau.

On est ici parce qu’on voulait voir [le] père Noël , a dit un jeune garçon, Mathis, qui a reçu un jeu de figurines de type Lego en cadeau.