Les Saguenéens écrasent le Phoenix 7-1

Jacob Newcombe a amorcé une poussée de six buts sans riposte dans les deux dernières périodes et les Saguenéens de Chicoutimi ont écrasé le Phoenix de Sherbrooke 7-1, dimanche.

Dès la 38e seconde de jeu au deuxième engagement, Newcombe a profité d'un avantage numérique pour procurer une avance de 2-1 aux Saguenéens. La troupe de Yanick Jean s'est ensuite mise en marche.

Maxim Massé et Fabrice Fortin ont trouvé le fond du filet au second tiers alors que Zachary Gravel, Thomas Bégin et Newcombe ajoutent un but au troisième vingt.

Jeremy Leroux a également fait mouche pour les Saguenéens, qui ont signé une deuxième victoire d'affilée. Bégin a aussi participé à deux buts des siens.

Charles-Antoine Lavallée a eu son mot à dire dans la victoire de la formation de Chicoutimi, même si l'écart s'accentuait petit à petit. Il a conclu la rencontre avec 30 arrêts.

Anthony Munroe-Boucher a inscrit le seul but du Phoenix, qui a encaissé une troisième défaite de suite. Samuel St-Hilaire a alloué sept buts en 34 lancers.