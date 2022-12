Temps des Fêtes, inflation et banque alimentaire : hausse de la demande attendue

Le directeur général de la Mission d’Ottawa, Peter Tilley, mentionne que son organisme servira plus de 14 000 repas, cette année, au dîner de Noël, qui aura lieu ce dimanche.

Lors de la dernière présentation de l’événement, en 2018, 4000 repas avaient été servis.

C’est un couteau à double tranchant pour nous. On a eu une demande sans précédent, mais on a choisi de répondre à la demande plutôt que de laisser des gens affamés. On ouvre nos portes à la communauté.

Le directeur général de la Mission d'Ottawa Peter Tilley devant une pile de repas prêt à être distribués. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Dimanche, 650 dindes, 3200 livres de pommes de terre et 1700 livres de légumes seront servis aux plus démunis. Les 14 000 assiettes ont évidemment fait gonfler les dépenses de la Mission d’Ottawa, mais tout cela n’est qu’une peccadille aux yeux du directeur général.

Nous avons dû payer le prix de la hausse sans précédent des aliments. Une grande partie de notre budget est passée par là. Heureusement, la communauté a pu nous aider un peu en faisant don de dindes, entre autres.

Après le dîner de Noël de dimanche, le travail de l’organisme ne sera pas terminé, assure Peter Tilley. La Mission d’Ottawa va continuer d’aider quotidiennement les personnes qui en ont besoin.

C’est difficile de voir des gens une à deux fois par jour pour venir chercher un repas , concède-t-il.

Même constat en Outaouais

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, la Banque Alimentaire Services Entraide (BASE) constate, elle aussi, une augmentation de la demande, mais elle n’est pas aussi prononcée.

On prévoit préparer 1000 paniers de Noël, soit 300 de plus que l’année dernière, informe le directeur général, Frédérick Gates.

La préparation va bon train cette semaine en vue de la distribution qui commencera samedi.

Dans un tel contexte, le directeur général de la BASE , Frédérick Gates, a accueilli à bras ouverts l’aide d’urgence de 6 M$ aux banques alimentaires octroyée par le gouvernement du Québec.

La population répond bien. On reçoit beaucoup de dons de denrées, mais côté approvisionnements, on a dépensé beaucoup plus pour répondre à la demande. Il y a beaucoup de nouvelles demandes.

De son côté, Peter Tilley, de la Mission d’Ottawa, a dit ne pas avoir eu vent d’une telle aide financière de la part du gouvernement ontarien, mais que celui-ci avait été d’une aide précieuse au cours de la pandémie.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault