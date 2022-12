Un centre commercial à Norway House pour compétitionner avec la Compagnie du Nord-Ouest

La communauté de la Nation crie de Norway House veut ouvrir un centre commercial pour faire concurrence à la Compagnie du Nord-Ouest (CNO). Le chef de la Nation, Larson Anderson, estime que la CNO a « pratiquement tué toute activité économique possible dans la région » à travers son magasin Northern.

« Nous avons affaire à une entreprise qui est là pour faire de l'argent pour ses actionnaires, aux dépens de tout le monde. » — Une citation de Larson Anderson, chef de la Nation crie de Norway House

Le chef ajoute que cela inclut principalement les membres des Premières Nations, car c'est là qu'ils font la plupart de leurs affaires .

Ils vendent tous les produits imaginables, des chaussettes aux bonbons, en passant par les bateaux, les assurances et la préparation des impôts. Cela a fondamentalement tué toute activité économique possible que nous, en tant que Nation et peuple, pourrions espérer , mentionne-t-il.

Larson Anderson craint des séquelles permanentes de ce monopole sur la communauté locale. Si nous ne pouvons pas développer une économie comme nous le faisions avant que les colons n'arrivent, alors nous ne pouvons pas réussir , indique-t-il.

Le magasin Northern de la Nation crie de Norway House, qui appartient à la CNO , a été ouvert dans les années 1990.

Larson Anderson précise que lorsqu'il a été élu chef en 2018, il a été stupéfait d'apprendre qu'en 2013, la Compagnie du Nord-Ouest avait renouvelé son bail dans le centre commercial pour 20 ans, avec une possibilité de prolongation de 10 ans du bail .

Alors que Norway House compte plus de 6500 habitants , M. Anderson estime que le développement économique de la communauté n'est pas à la hauteur. Nous n'avons pratiquement [rien] parce que nous avons une société qui a pris le dessus.

Dans une déclaration à CBC/Radio-Canada, la CNO affirme qu'elle s'est engagée dans une série de partenariats permanents avec la Nation crie de Norway House depuis plusieurs décennies .

Nos accords avec la communauté n'empêchent pas ses membres d'exploiter des entreprises commerciales compétitives , écrit un porte-parole de l’entreprise.

Nous pensons que la concurrence locale est saine à la fois pour les clients et pour l'économie de la communauté en général , ajoute-t-il.

Les retombées économiques d’une concurrence saine

En l'absence de concurrence locale, la communauté prévoit d'ouvrir un centre commercial linéaire, qui comprendra une épicerie, un dépanneur, une aire de restauration et un centre récréatif, selon M. Anderson.

Le chef de la Nation crie de Norway House, Larson Anderson, montre les plans du futur centre commercial linéaire. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Notre magasin n'est pas conçu pour vendre uniquement des produits d'épicerie, mais pour vendre tous les produits, et je le comparerais à un Walmart , indique le chef.

Il souligne que les bénéfices du futur centre commercial serviront à construire plus de maisons, puisque l'un des besoins de sa communauté est de disposer de plus de logements.

L'idée est de générer des revenus, de construire plus de maisons, de créer plus d'emplois, de créer plus de programmes pour les loisirs, entre autres , souligne-t-il.

Avec les informations de Stephanie Cram