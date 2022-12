La police de Calgary veut se racheter pour la descente dans un sauna gai en 2002

Keith Purdy, à l’époque barman du Texas Lounge, l’établissement adjacent, se souvient que deux policières sont entrées vers 15h30 et ont demandé aux personnes présentes de rester où elles étaient.

Ensuite, la porte entre le Texas Lounge et le Goliath a été ouverte, laissant entrer des policiers de Calgary suivis d'ambulanciers et de pompiers. Ça m’a figé, en fait , dit-il. Ils ont dit ''c’est une descente, personne ne bouge, restez où vous êtes''. C’était surréaliste .

« C’était effrayant, on ne savait pas ce qui se passait. » — Une citation de Keith Purdy barman

La police de Calgary s'était déjà excusée en 2018, mais pour marquer les 20 ans de cette descente elle veut offrir une réconciliation. Elle se propose d'aider les personnes arrêtées durant la descente à supprimer leur dossier, qui contient entre autres des empreintes digitales et des photos.

Un sauna gai est un lieu où les hommes peuvent avoir des relations sexuelles tout en étant en sécurité. Des clients et employés du Goliath expliquent que les saunas gais étaient un sanctuaire pour les homosexuels, particulièrement avant les applications de rencontre.

L’intrusion de la police dans le sauna a brisé ce sentiment de sécurité . Nous reconnaissons que cela a causé beaucoup de traumatismes et de blessures et a dégradé la légitimité de notre position auprès de cette communauté , dit le surintendant Asif Rashid, qui supervise les 10 comités de liaison sur la diversité et l’équité de la force policière.

Selon Mark Randall, un activiste de la cause LGBTQ et ancien employé du Goliath, la police de Calgary a ressenti le besoin de réparer son erreur. Après des consultations, il a été décidé que la meilleure preuve de réconciliation serait d'aider les personnes qui avaient été arrêtées. Ce processus a été fait en douceur, avec beaucoup de précautions. Nous avons identifié les personnes qui avaient besoin d'être contactées et nous les avons mises en relation avec la police , dit-il.

Cinq personnes ont été identifiées et elles ont accepté l’aide de la police : leurs vies ont été littéralement détruites par cette descente, et tout le monde n'est pas capable de pardonner aussi facilement .

Les 18 personnes arrêtées ont, entre autres, été accusées de prostitution. Dix d'entre elles ont dû admettre une culpabilité en échange d’un casier judiciaire vierge, selon les dispositions d'un programme offrant une solution de rechange au système judiciaire.

Les accusations de deux personnes ont été abandonnées. Six accusés ont décidé de se défendre devant les tribunaux. Je n’avais rien fait de mal , dit Terry Haldane, un des accusés. Les gens ont été surpris que je plaide non coupable .

La Couronne n’a toutefois pas pu prouver ses allégations et toutes les accusations ont été suspendues.

Ce qui a manqué dans cette affaire, c'est la preuve nécessaire pour établir [la culpabilité des accusés] au-delà d'un doute raisonnable , avait dit à l’époque le procureur de la Couronne, David Torske.

Le surintendant Rachid Asif espère que les discussions et les excuses permettront à la police de Calgary de regagner la confiance de la communauté LGBTQ de Calgary.

Avec des informations de Rob Easton