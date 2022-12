La spéculation complique l’accès aux terres agricoles pour la relève nord-côtière

Cette préoccupation a fait partie des discussions lors d'une rencontre organisée entre les deux parties.

Selon le président de la fédération de l’ UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, Yves Laurencelle, des nouveaux venus sur la Côte-Nord ont un effet déstabilisateur sur le marché.

On voit arriver des gens qui veulent une quiétude. On voit arriver des gens de la ville, des docteurs et avocats, qui ont des moyens financiers supérieurs. [...] Ils achètent des terres à des prix exorbitants. Ce n’est pas grave pour eux, puisque c’est un placement. C’est un endroit pour venir prendre la préretraite et la retraite. C’est un endroit pour venir relaxer. Ils mettent le prix , dit-il.

Yves Laurencelle, président de la fédération de l'UPA Capitale Nationale Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Il précise que ce phénomène de spéculation est déjà visible dans les secteurs de Sacré-Cœur et des Bergeronnes.

Ça vient couper les chances de la relève agricole [avec laquelle] tu as travaillé pendant des années, que tu as instruite et que tu as motivée. On commence à le voir dans nos milieux , lance M. Laurencelle.

Cette rencontre avec la relève agricole de la Côte-Nord survient un peu moins de deux semaines après le 98e congrès général annuel de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

Les taux d’intérêt à la hausse inquiètent aussi la fédération de l’ UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord quant aux possibilités agricoles pour la relève.

Les jeunes qui sortent de l’école, qui n’ont pas de capital devant eux, ça devient très compliqué d’avoir une terre agricole. J’ai construit une ferme en 2020 avec un taux d’intérêt de 2,4 %. Aujourd’hui, si je renouvelle, je me trouve avec un taux d’intérêt de 5,5 % ou 6 %. C’est déjà difficile pour nous qui sommes implantés. Imaginez le jeune qui essaye de décoller , affirme Yves Laurencelle.

Souvent perçue comme un désert agricole, la région de la Côte-Nord accueille tout de même plus d’une centaine d’agriculteurs.