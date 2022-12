En Saskatchewan, trois victimes d’homicide sur quatre étaient autochtones en 2021

En 2021, en Saskatchewan, trois victimes d'homicide sur quatre étaient autochtones, alors que ces derniers représentent 17 % de la population, selon Statistique Canada. Des experts estiment que cette situation est liée aux effets durables du colonialisme et de la pauvreté.

Les corps policiers de la Saskatchewan ont enregistré 70 homicides l'année dernière, un record provincial.

Parmi ces victimes, 53 étaient autochtones, ce qui représente le plus grand nombre au Canada. C'est également le plus grand nombre signalé par les corps policiers de la Saskatchewan depuis 2014.

Cette situation ne surprend pas l’avocate et enseignante de droit pénal et de criminalité juvénile à l'Université de la Saskatchewan, Hilary Peterson.

Compte tenu de la façon dont les Autochtones ont été traités pendant des centaines d'années, nous ne devrions pas être surpris que cela se produise , déclare Mme Peterson, qui est elle-même citoyenne de la Nation Métis-Saskatchewan.

En 2021, les Autochtones de la Saskatchewan, en particulier ceux qui vivaient dans des communautés, avaient en moyenne un revenu nettement inférieur à celui des non-Autochtones. Un nombre disproportionné d'entre eux vivaient dans des logements surpeuplés et nécessitant des réparations, selon les données du recensement.

« La pauvreté engendre beaucoup de désespoir social et là où il y a de la pauvreté, il y a de la criminalité », affirme le professeur agrégé de sociologie à l'Université de la Saskatchewan, John Hansen, qui est aussi membre de la Nation crie Opaskwayak, au Manitoba.

Si la plupart des victimes d'homicide signalées par la police en Saskatchewan sont des hommes, les femmes autochtones sont également surreprésentées.

En effet, 17 victimes d'homicide dans la province l'an dernier étaient des femmes et 11 d'entre elles, soit près des deux tiers, étaient autochtones.

La violence à l'égard des femmes autochtones est très inquiétante, en particulier parce que ces femmes sont au centre de la culture autochtone , dit John Hanson. Cette violence découle, selon lui, des traumatismes historiques vécus par ces communautés.

Aussi, selon Statistique Canada, en 2021, 10 des 15 victimes d'homicide dans la région métropolitaine de recensement de Regina étaient des Autochtones.

Il s'agit du troisième taux le plus élevé au pays, derrière Edmonton et Winnipeg, qui comptent les plus fortes populations autochtones urbaines au pays.

John Hansen recommande un retour aux valeurs culturelles autochtones et une plus grande intégration des peuples autochtones et de leurs valeurs dans les institutions de la société.

Avec les informations de Nicholas Frew