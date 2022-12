Un nouveau secteur d’habitation pourrait voir le jour à Saint-Gabriel-de-Rimouski

Lors d’un conseil municipal, en septembre dernier, la Municipalité a formulé une demande auprès de la MRC de La Mitis pour y développer des chemins d’accès et pour y ériger des lignes électriques. Saint-Gabriel-de-Rimouski évoque la forte demande pour des terrains aptes à accueillir de projets de construction dans la région.

Selon le maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski, Georges Deschênes, en entrevue à Info-Réveil, il mentionne que de 40 à 50 terrains de grandes dimensions pourraient être disponibles prochainement près des lacs Hallé et Litalien.

Déjà, des voix s’élèvent contre le projet. Un comité citoyens du Mont-Comi a déposé à la MRC une série de préoccupations vis-à-vis du secteur visé. Les propriétaires des environs craignent que la construction de nouvelles maisons ait des répercussions sur les milieux humides et sur la biodiversité.

Dans le document qui résume leurs inquiétudes, dont Radio-Canada a obtenu une copie, on peut lire : la configuration de ce lieu laisse présager facilement un impact sur la faune, la flore et les écosystèmes qui occupent présentement ce territoire .

Aucun secteur humide ne sera touché , assure le maire Georges Deschênes. Il soutient avoir commandé une étude environnementale, sans toutefois préciser la firme qui l’a réalisée.

Selon lui, l’étude environnementale a caractérisé les milieux humides du secteur. Environ 86 % du secteur pourra être utilisé à des fins de construction, révèle-t-elle.

Les installations septiques seront loin des lacs , ajoute-t-il.

Le projet d’habitation du secteur du Mont-Comi pourrait engendrer des impôts fonciers à la hauteur de 100 000 $ annuellement, indique la Municipalité.

Ça va permettre d’offrir plus de services aux citoyens , renchérit M. Deschênes.

Or, le comité citoyens du Mont-Comi se questionne aussi sur ce montant que la Municipalité compte percevoir. Les frais occasionnés par la construction et l’entretien des chemins et de la ligne électrique seront plus élevés que l’impôt foncier généré par le projet d’habitat, déplorent les citoyens.

Par ailleurs, un parc régional pourrait être créé par la MRC de La Mitis dans le secteur du Parc du Mont-Comi, à Saint-Donat. Un projet de règlement a été déposé en ce sens, en septembre dernier, lors d’un conseil de la MRC .

Ça ne va pas empêcher le développement domiciliaire , croit le maire. Il précise que le secteur visé est à l'extérieur des limites du parc régional projetées.

La MRC de La Mitis aimerait créer un parc régional dans ce secteur. Photo : Radio-Canada / Maxence Matteau

Georges Deschênes ajoute qu’une requête a été déposée auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin d'aménager le chemin principal du projet d'habitation.

D'autres informations suivront.