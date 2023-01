Cartographier la végétation sous-marine pour la protéger en cas de déversement pétrolier

Pour ce faire, l'équipe de la géographe en sciences aquatiques Laurence Provencher-Nolet a pris quelque 3000 vidéos sous-marines dans les profondeurs du fleuve, entre 2017 et 2021.

Ces vidéos ont été prises à l'aide d'une perche télescopique sur laquelle une caméra et deux lampes de plongée étaient fixées pour permettre de voir les profondeurs.

Aller à l'image 0 À l'aide d'une perche télescopique, les scientifiques prennent des images sous-marines de la végétation. Aller à l'image 1 Les scientifiques de l'Institut Maurice-Lamontagne ont recueilli 3000 vidéos lors de 8 campagnes de terrain entre 2017 et 2021. Aller à l'image 2 Des algues visibles à la surface lors d'un échantillonnage dans le secteur de Havre-Saint-Pierre. 1 / de 3 À l'aide d'une perche télescopique, les scientifiques prennent des images sous-marines de la végétation. Photo : Gracieuseté de l'Institut Maurice-Lamontagne Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 3 À l'aide d'une perche télescopique, les scientifiques prennent des images sous-marines de la végétation. Photo : Gracieuseté de l'Institut Maurice-Lamontagne

Image 2 de 3 Les scientifiques de l'Institut Maurice-Lamontagne ont recueilli 3000 vidéos lors de 8 campagnes de terrain entre 2017 et 2021. Photo : Gracieuseté de l'Institut Maurice-Lamontagne

Image 3 de 3 Des algues visibles à la surface lors d'un échantillonnage dans le secteur de Havre-Saint-Pierre. Photo : Gracieuseté de l'Institut Maurice-Lamontagne

Le but était de filmer ce qu'on retrouve au fond, la végétation qui nous intéresse. De faire deux rotations de 360 degrés. Une au fond et une juste au-dessus de la canopée pour voir ce qui se trouve à l'horizon , explique Laurence Provencher-Nolet.

Il fallait qu’on choisisse des zones sur l’ensemble du territoire pour essayer de représenter l’ensemble des écosystèmes au Québec, les différents habitats qu’on peut retrouver dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent , ajoute-t-elle.

Des images des fonds marins ont été prises dans le Saint-Laurent au large de Chandler. Photo : Institut Maurice-Lamontagne

Ainsi, les chercheurs ont repéré les endroits où se trouvent des algues, des marais maritimes et de la zostère, une plante aquatique qui sert de refuge pour plusieurs types de poissons.

Les zostères sont fréquentées par plusieurs espèces, que ce soit des espèces en péril ou à valeur commerciale, comme par exemple l’anguille d'Amérique, le capelan, la morue franche. Il y en a plusieurs , précise Mme Provencher-Nolet.

Les points rouges montrent les endroits où des vidéos sous-marines ont été prises par les scientifiques. Photo : Gracieuseté de l'Institut Maurice-Lamontagne

Aider à la prise de décision

À l'aide des données recueillies, des cartes ont été produites. Elles peuvent maintenant être utilisées par le Centre national des urgences environnementales du Canada, qui travaille de concert avec la Garde côtière en cas d'incidents maritimes.

Les scientifiques de l'Institut Maurice-Lamontagne ont cartographié la présence de végétation sous-marine dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Ici, la zone de Rimouski. Photo : Institut Maurice-Lamontagne et Radio-Canada

Les gens qui travaillent sur les interventions n’ont pas beaucoup d’informations, ils ne sont pas des spécialistes, [ne sont pas] des biologistes ou des chimistes , précise le coordonnateur des incidents environnementaux au ministère des Pêches et des Océans, Yves Clermont.

« [Les services d'urgence] ont besoin d’avoir une information qui est vulgarisée pour permettre de faire une intervention qui ne brisera pas un habitat en particulier, qui ne fera pas plus de tort que de bien. » — Une citation de Yves Clermont, coordonnateur pour les incidents environnementaux au MPO

Yves Clermont, coordonnateur pour les incidents environnementaux pour le Québec au ministère des Pêches et des Océans Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les cartes comme celles produites par l'équipe de Laurence Provencher-Nolet peuvent ainsi guider les choix et les actions qui seront privilégiés dans les 24 à 72 heures qui suivent un incident.

Dans une intervention, il y a toujours trois facteurs. Le premier facteur, c’est le facteur humain, donc la santé et sécurité des gens. Les gens qui font l’intervention, ou ceux qui sont sur les côtes ou à proximité. Le deuxième, ce sont les installations, soit les marinas, les ports, les prises d’eau, ces choses-là. Et la troisième, c’est l’environnement, soit les espèces en péril ou celles qui s'y trouvent , précise M. Clermont.

Même si des cartes de la végétation sous-marine ont été produites, il reste toutefois certains aspects à étudier afin de les rendre encore plus précises.

Nous, on a cartographié l'ensemble des algues sur le territoire. Par contre, des algues, il y en a partout, donc peut-être dans une prochaine étape il y aura probablement un travail de raffinement de nos données d'algues pour essayer de trouver quels milieux d'algues sont plus vulnérables face à un déversement, ou plus importants à protéger pour telle ou telle raison. Là, on a fait un premier jet, on avait besoin de cartographier la zone , souligne Laurence Provencher-Nolet.

Laurence Provencher-Nolet, géographe en sciences aquatiques à l'Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Bon an mal an, environ 1150 navires commerciaux naviguent sur le fleuve Saint-Laurent. Aucun déversement majeur n'a eu lieu au cours des cinq dernières années. Les derniers incidents les plus importants remontent à 2014, où le remorqueur Chaulk Determination a fait naufrage à Trois-Rivières, et à 2015, lorsque le bateau de croisière Louis-Jolliet a laissé s'écouler une quantité de diesel estimée à 7500 litres dans le fleuve Saint-Laurent.