Tunnel La Fontaine : le MTQ bonifie à nouveau l’offre de transport collectif

La ministre des Transports Geneviève Guilbault annonce qu'à sa demande, la Société de transport de Montréal (STM) mettra en service la ligne 811 avec des départs toutes les 20 minutes aux heures de pointe en partance du terminus Radisson.

Cette ligne desservira les stations de métro Cadillac, Langelier et Assomption, avant de continuer sa route vers l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Institut de cardiologie de Montréal, le Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine, l'hôpital Santa Cabrini, le CHSLD polonais Marie-Curie-Sklodowska, les CHSLD Marie-Rollet et Dante, la Polyclinique Cabrini et le Centre d'hébergement de la Maison-Saint-Joseph.

Et à compter de ce lundi, la navette gratuite RTL-462, qui offre trois départs par période de pointe à partir des stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne, prolongera son parcours de manière à desservir les institutions citées ci-dessus, à l'exception de la Polyclinique Cabrini et du Centre d'hébergement de la Maison-Saint-Joseph.

De plus, un départ est ajouté sur la ligne 461 en partance de la Rive-Sud. Ainsi, du lundi au vendredi, il sera possible d'emprunter la navette dès 4 h 40 au stationnement incitatif de Touraine, et dès 4 h 47 à celui de Mortagne, pour une arrivée prévue au terminus Radisson à 4 h 58.

À partir du 9 janvier, la fréquence de la ligne exo-520 sera augmentée de façon à desservir les stationnements incitatifs de Belœil, Sainte-Julie et Radisson toutes les 20 minutes au lieu de 30 minutes durant les heures de pointe.

La remise de deux titres de transport gratuits aux usagers de certaines navettes se poursuit jusqu'au 18 décembre.