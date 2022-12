Des familles à adopter pour Noël

Depuis 20 ans, Adriana Herrera poursuit une mission d'aide envers les plus démunis. Elle permet à des familles sherbrookoises d'adopter une famille pour Noël. Dans le contexte économique actuel, le recrutement est plus difficile, alors que les besoins sont toujours importants.

Jusqu'à maintenant, ce sont 200 familles qui ont été adoptées, mais 77 attendent encore leur tour. Avec l'inflation, les produits son plus chers , soutient Mme Herrera qui doit travailler plus fort cette année pour recueillir des dons.

La famille de Catherine Dubé et de Cédric Bourgeois a répondu à l'appel d'Adriana parce qu'elle a l'œuvre à cœur.

On choisit une famille, on va faire l'épicerie pour elle, ensuite on la rencontre. C'est une expérience vraiment touchante , explique Mme Dubé. C'était aussi d'impliquer nos filles. On a la chance d'être privilégiés et de redonner , ajoute son conjoint.

Cédric Bourgeois et sa famille participent à l'activité organisée par Adriana Herrera. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Même son de cloche pour Anne-Marie Auger qui participe au projet depuis deux ans. Moi, ça m'a touché directement. J'ai une famille et on aide une famille directement. Pour moi, c'est la ligne droite , précise la mère de famille qui, accompagnée de sa fille Jeanne, a déjà rendu une première visite à Paola Enciso et son fils Liam.

Leur Noël sera plus festif grâce à Anne-Marie et sa famille. On donne des produits de pharmacie. On reviendra un peu plus tard dans le temps des Fêtes pour donner un panier d'épicerie, des jouets , ajoute Mme Auger.

Un geste qui fait toute la différence pour Paola qui s'est installée à Sherbrooke cette année après avoir fuit la Colombie. Je dis qu'on est en face d'une guerrière parce qu'elle a traversé le désert pour se rendre aux États-Unis et après ça, elle s'est présentée à la frontière du Canada pour faire la demande d'asile , explique Adriana Herrera.

Elle précise, d'ailleurs, que 70 % des familles qui lui demandent de l'aide sont immigrantes. Le seul fait de savoir que ces 277 familles auront de quoi à manger, qu'on va leur donner un peu de tranquillité, c'est ma paye. C'est la façon de vivre mon Noël , conclut-elle.

Avec les informations de Jean Arel