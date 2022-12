Meurtre d’Elisabeth Salm : Tyler Hikoalok coupable de meurtre au premier degré

Le jury a tranché : Tyler Hikoalok, 22 ans, est coupable de meurtre au premier degré. Le principal intéressé avait plaidé non coupable pour la mort d’Elisabeth Salm, une bibliothécaire de 59 ans.

Un meurtre au premier degré entraîne une peine automatique de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans.

Elisabeth Salm avait été retrouvée battue, en mai 2018, sur son lieu de travail, la salle de lecture de la Science Chrétienne. Elle est décédée à l’hôpital le lendemain.

Le procès de Tyler Hikoalok avait commencé au mois de septembre, avant de faire l'objet d'une pause de huit semaines.

Les proches d'Elisabeth Salm étaient présents pour entendre le verdict (archives). Photo : Facebook

Le jugement a été rendu dimanche afin de permettre à la famille d’Elisabeth Salm de parler de la victime. Les amis et la famille se sont souvenus d'elle comme d’une passionnée de vélo qui aimait la musique et qui se souciait de l’environnement.

Sa sœur a distribué des œillets jaunes dans la salle d'audience après la lecture du verdict.

Le jury, composé de neuf hommes et de trois femmes, a délibéré plusieurs heures vendredi, et plusieurs autres heures pendant la fin de semaine, avant de rendre son verdict.

Un grand vide

Tyler Hikoalok, la tête baissée, a pleuré pendant que les proches de la victime lisaient leurs déclarations.

Sa mort laisse un grand vide dans notre clan , a dit son frère aîné, Roland, l’un des quatre frères et sœurs de Mme Salm.

Le veuf d’Elisabeth Salm, Lyle Young, a mentionné que chanter des hymnes avec sa femme à l’église et de voir son visage lorsqu’elle l’accompagnait à l’aéroport lors de ses déplacements professionnels lui manquait.

Il a également parlé de la nuit de sa mort. Je suis allé lui donner un dernier baiser. Chaque partie de son visage était déformée, alors j’ai embrassé sa main.

Lorsque la juge Anne London-Weinstein lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, Tyler Hikoalok a haussé les épaules et a répondu : Je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que je l'avais tuée .

La juge a ensuite formellement prononcé le verdict pour ce qu'elle a appelé un acte incroyablement maléfique , et a fait remarquer que le coupable est encore très jeune et qu'il aura beaucoup de temps derrière les barreaux pour guérir et travailler sur lui-même.

Détails du procès

Au cours du procès, la Couronne a déclaré à la cour qu’Elisabeth Salm avait été agressée sexuellement, ce que la défense n'a pas nié. L' ADN de Tyler Hikoalok, y compris son sperme, a été retrouvé sur le corps gravement battu.

Le sang de Mme Salm a été retrouvé sur le bracelet de M. Hikoalok, le liant de manière irréfutable à la scène du crime, a déclaré la Couronne.

L’avocat de l’homme de 22 ans a tenté de convaincre le jury de rendre un verdict d'homicide involontaire, faisant valoir que son client n’avait pas la capacité d’avoir l’intention de tuer, et que l’agression a été brève et impulsive.

Il a également mis de l’avant le témoignage de l’accusé, qui a déclaré avoir bu le matin du meurtre, de s’être évanoui et de s’être réveillé le lendemain sans le moindre souvenir.

Tyler Hikoalok avait été arrêté, en 2018, à l'âge de 18 ans (archives). Photo : tr1bemusic.com)

Un psychiatre médico-légal a témoigné que Tyler Hikoalok pouvait distinguer le bien du mal et qu’il n’était pas intoxiqué au point de perdre le contrôle de son corps.

Lors du procès, il a aussi été possible d’apprendre qu’après avoir été menotté, l’homme a dit à la police, avant que celle-ci ne lui lise ses droits, qu’il ne savait pas qu’il avait tué quelqu’un.

Le psychiatre a également déclaré qu’il présentait des signes d’anomalies cérébrales compatibles avec le syndrome d'alcoolisme fœtal ou d’autres lésions cérébrales.