Une nouvelle coalition veut améliorer la sécurité au centre-ville de Saint-Jean

Des organismes viennent de former une coalition pour améliorer la sécurité dans le centre-ville de Saint-Jean, à Terre-Neuve. L’objectif est de faciliter le signalement des incidents à la police.

Selon Don-E Coady, responsable des communications de l’association des tenanciers de bars de la rue George, il n’y aura pas d’amélioration à moins que les gens signalent rapidement tout incident criminel à la Force constabulaire royale de Terre-Neuve.

La rue George est bien connue pour ses multiples bars et son atmosphère festive, mais une hausse du nombre d’incidents criminels a mené à la formation de la coalition ces derniers jours.

Certains employés du bar Lucy’s ont subi une attaque au répulsif à ours à la fin de novembre, explique le propriétaire de l’établissement, Mike Angelo. Selon lui, les incidents sont plus violents qu'auparavant. Il réclame une plus grande présence de policiers à pied dans le quartier.

Colin Dalton, propriétaire du bar Rock House, partage son avis. Quelqu’un a commis un vol à main armée dans son bar, avec un poignard, durant le même weekend à la fin de novembre.

M. Dalton réclame plus de mesures de prévention. Les itinérants, selon lui, sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant au centre-ville.

Les incidents ne se limitent pas aux bars. Des musiciens disent aussi qu’on les a agressés ou qu’on leur a volé des instruments de musique cet automne.

La musicienne Ashleen Molloy hésite maintenant à se déplacer seule. Même si nous faisons attention, nous sommes des femmes de petite carrure qui portent des instruments coûteux , souligne-t-elle.

La première réunion des membres de la coalition aura lieu en janvier.

Personne de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve-et-Labrador n'était disponible pour en parler.

