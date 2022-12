Québec déposera un projet de loi sur le travail des enfants en début d’année

Pour Mme Rizqy, qui travaille sur ce dossier, l’enjeu est urgent. Elle s’insurge contre le recrutement de jeunes toujours plus tôt au travail.

« Nous, notre objectif, c’est d’avoir cette pièce législative et de la faire adopter rapidement. À la fin de la journée, il est question de la santé, de la sécurité des mineurs et de la réussite éducative des enfants. C’est une grande priorité et on ne pourra tergiverser longtemps sur cette question. » — Une citation de Marwah Rizqy

La semaine dernière, elle a rencontré le ministre du Travail pour échanger sur le futur projet de loi. Elle s’entend avec lui sur les grandes lignes.

Nos grandes orientations [...], c’est la santé et la sécurité des mineurs. Mais aussi, on veut s’assurer que le travail ne vient pas nuire à la réussite éducative. Une autre chose qui est importante [...], c’est le nombre d’heures travaillées dans une semaine scolaire et dans une journée d’école. On s’est entendus pour que le ministre partage cette préoccupation.

La députée libérale Marwah Rizqy, à l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Rousselle

L’élue libérale avait alerté le ministre du Travail au printemps dernier à l’Assemblée nationale après plusieurs reportages qui exposaient les limites de l’encadrement du travail des moins de 14 ans au Québec et leur embauche croissante à cause de la pénurie de main-d'œuvre.

Elle avait évoqué en chambre la situation d’une fille âgée de 11 ans, travaillant une vingtaine d’heures par semaine dans un restaurant, puis réclamé la création d’un comité transpartisan sur la question.

En juin, le ministre Jean Boulet avait dit entamer une réflexion approfondie sur le sujet. Par la suite, il n’avait pas exclu de légiférer. Le 8 décembre, il a reçu un rapport du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre, qui présente des recommandations sur le travail des plus jeunes. Il doit le rendre public prochainement.

Quel est le tableau de la situation ?

Contrairement à d’autres provinces, le Québec n’impose pas d’âge minimum légal pour travailler. Un enfant peut commencer dès qu’il le souhaite. Les employeurs doivent simplement demander une autorisation écrite aux parents, ce qu’ils ne font pas toujours.

Pour que le projet de loi soit adapté, l’avocate spécialisée en droit des enfants Sarah Dennene espère que le Québec aura, à l’avenir, un tableau clair de la présence des enfants sur le marché du travail.

« Ce qu'on a appris cette année, c'est qu'on n’a pas d'état des lieux sur le nombre de jeunes qui travaillent au Québec », déplore-t-elle.

Elle espère une consultation large des acteurs de ce dossier, que les enfants qui travaillent puissent être rencontrés pour qu’ils expriment leurs besoins, et qu’ils soient mieux protégés.

Car en plus du risque de décrochage scolaire que l’embauche de très jeunes employés peut causer, le nombre d’accidents du travail impliquant des enfants a bondi de 36 % chez les moins de 16 ans l’année dernière, selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).