Stromae séduit le public pour son premier passage à Québec

Stromae ouvre la soirée avec son grand hymne à la résilience qu’est Invaincu, avant d'enchaîner avec Fils de joie, également issu de son nouvel album, Multitude. Un tonnerre d'applaudissements salue cette entrée en matière déjà riche de sens.

Stromae a tout un éventail de chansons fédératrices. Dans un mouvement naturel, au milieu de la chanson La solassitude, le public reprend en chœur le refrain : Le célibat me fait souffrir de solitude, la vie de couple me fait souffrir de lassitude, le célibat me fait souffrir…

La mise en scène de la chanson est Quand c’est est fabuleusement parlante avec, en toile de fond, ses images tentaculaires grouillant dans une dizaine d’écrans mouvants. Une inquiétante ambiance enrobe avec force cette chanson qui évoque le cancer et son caractère sournois. Ce coup là, on n’a pas envie de danser.

Papaoutai, Ta Fête (baignée d’un irrésistible supplément de rythmes du monde), et Santé font vibrer la salle transformée en piste de danse. On danse, mais les paroles des chansons ne portent pas moins à réfléchir. On aime cette capacité de Stromae, depuis ses débuts avec le méga succès Alors on danse, de transcender en quelque sorte les épreuves et les aléas de la vie avec ses chansons lucides et festives à la fois.

Le public, composé de gens de tout âge, réserve un accueil éclatant à la chanson Formidable tirée de son précédent album, Racine carrée. Quelques minutes plus tard, c’est plutôt une longue ovation qui est réservée à L’enfer, chanson qui aborde sans détour le délicat sujet du suicide.

L’artiste belge célèbre son retour sur scène avec les chansons déjà très populaires de son album Multitude. Il les interprète presque toutes. Un seul regret : les écrans géants ne sont pas là pour montrer son visage ou ceux de ses musiciens. Or, on manque leurs expressions si on n’est pas assis proche de la scène.

Stromae est un excellent animateur de foule. Durant Santé, il propose au public, aidé de son avatar, une chorégraphie collective et rassembleuse. Et la foule entonne quelques paroles de la chanson : célébrons ceux qui ne célèbrent pas .

Quant à la chanson Alors on danse, personne ne se fait prier. Le public est toujours debout et on l’attendait tous, cette chanson absolument incontournable! Alors on danse, et la boîte de nuit de Stromae à Québec, déjà superbe et colorée, devient inoubliable.