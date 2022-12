Un porte-parole de l’Outaouais parlera de l’impact du boom minier, en marge de la COP15

M. St-Hilaire participera à un panel sur le boom minier, organisé en marge de la COP15 et intitulé, Un boom minier traverse le Québec : parlons des atteintes aux droits et à la biodiversité . Ce panel intervient à la veille de l’adoption du nouveau cadre mondial sur la biodiversité lors de la COP15.

Le président du Regroupement de protection des lacs de la Petite-Nation compte réitérer l'opposition du Regroupement de Protection des Lacs de la Petite-Nation à l'exploration minière dans la région.

Son groupe s’oppose fermement à l’entreprise Lomiko Metals qui veut exploiter une mine de graphite, située entre la petite municipalité de Duhamel et celle du Lac-des-plages.

Le graphite comme le lithium sont des minéraux dits critiques, raison pour laquelle les différents paliers gouvernementaux ont décidé de passer à la vitesse supérieure en termes d'exploitation.

En participant à ce panel, lundi après-midi, M. St-Hilaire espère rallier d’autres voix à sa cause.

Il y a une volonté gouvernementale et ça, c’est Québec, Ottawa et l’industrie minière de développer cette industrie-là à tout prix, sans consulter les citoyens. On continue de porter le message , explique-t-il.

Il affirme que le Regroupement ne s’oppose pas au développement de l'industrie minière dans la province. Seulement, ils aimeraient qu’elle soit réglementée. Il souhaiterait également que le gouvernement impose un moratoire sur l'ouverture de nouveaux projets miniers.

On aimerait qu’un jour la Loi sur les mines ne prenne pas préséance sur l’environnement et les populations , ajoute Claude Bouffard, porte-parole du Comité d’opposition au projet minier La Loutre de l’Association pour la protection et l'environnement du Lac-des-Plages.

Renverser la préséance de l'industrie minière

Bien que le gouvernement du Québec ait dit que sans l’acceptabilité sociale, les projets miniers n'iraient pas de l'avant, les claims miniers ont toutefois bondi de plus de 200 % en Outaouais, en près de deux ans.

Ce qui est très déplorable, c'est que ça se fait sans consulter la population affectée. Il n’y a pas de consentement non plus avant l’émission des claims miniers. Ce qui est à mon sens inconséquent avec les objectifs de concertation dans l’aménagement du territoire, il faut renverser la préséance qu’à l’industrie minière , fait valoir celui qui va animer le panel auquel participera M. St-Hilaire, Me Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de la Coalition Québec Meilleure mine et coresponsable pour MiningWatch.

Me Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de la Coalition Québec Meilleure mine et coresponsable pour MiningWatch Canada Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a contacté l'entreprise Lomiko Metals, ainsi que le gouvernement du Québec pour une réaction sur le sujet.

Par écrit, l’entreprise dit être sensible aux préoccupations des résidents .

Pour sa part, le ministre responsable de l’Outaouais Mathieu Lacombe a rappelé que les MRC ont le pouvoir d’identifier leurs territoires comme incompatibles avec l’activité minière .

Avec les informations de Rebecca Kwan