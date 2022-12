Logement : une motion donne espoir à un père qui doit dormir dans la chambre de son fils

Une motion adoptée par le conseil municipal de Mississauga, plus tôt cette semaine, redonne espoir à un père célibataire qui partage sa chambre avec son fils adolescent.

Raheel Patel, qui ne trouve pas d’appartement de deux chambres à un prix raisonnable pour lui et son fils, est contraint de dormir dans un lit superposé dans un appartement d'une chambre à Mississauga, à l’ouest de Toronto.

M. Patel, qui s'est installé dans la ville il y a six ans, a fait des études et se considère comme bien connu dans la communauté artistique locale, puisqu'il vient de terminer un travail à la Galerie d’Art de Mississauga. Mais en tant que pigiste, il vit d'un contrat à l'autre et n'a pas de revenu élevé.

Il confie que sa recherche d’appartement avec plusieurs chambres à prix abordables à Mississauga a été décourageante. J'ai vu des gens vivre dans un trou à rats au sous-sol, genre, huit personnes . Il décrit un autre appartement qu'il a visité avec des chambres de la taille de petites salles de bains.

Raheel Patel se demande comment trouver une meilleure situation de vie, car la plupart des logements de deux chambres qu’il a visités coûtent au moins 2300 $ et ont une liste d’attente d’environ 10 ans, dit-il.

Une motion en sa faveur?

La motion adoptée par le conseil municipal de Mississauga réclame un rapport sur la faisabilité d'imposer soit un nombre minimum d'habitations de deux chambres ou plus dans les nouveaux appartements, soit un nombre maximum d'habitations plus petites, telles que des studios ou des logements d'une chambre. La proposition établirait également une taille minimale pour les unités de deux et trois chambres.

Le conseiller municipal Stephen Dasko, qui a présenté la motion, dit entendre énormément de demandes de familles à la recherche de plus d'options de logement, alors qu’il voit en même temps trop de nouveaux logements où la plupart des appartements sont des studios ou des chambres à coucher.

Il craint que trop d'unités d’habitation ne soient actuellement des appartements d'investisseurs , des espaces plus petits et plus faciles à vendre qui laissent des familles dans le besoin.

Ce n'est ni pratique ni sain pour quiconque d'élever une famille dans un environnement comme celui-là , estime-t-il.

De son côté, l’architecte et urbaniste Naama Blonder espère également que la motion offrira aux familles l'espace de vie dont elles ont besoin. La politique devrait être la dernière solution que nous choisissons. Mais étant donné à quel point le marché a répondu à ce besoin, c'est en quelque sorte notre dernière solution.

Une motion qui divise

D’autres, en revanche, ne pensent pas que la motion soit une bonne idée.

C’est le cas de la conseillère municipale Dipika Damerla qui dit ne pas être à l’aise avec l’idée d’imposer un certain nombre d'appartements plus grands. Je ne pense pas que ça marcherait , pense-t-elle.

Dipika Damerla croit que s'il y a une énorme demande pour les habitations plus grandes, il sera dans l'intérêt des promoteurs de les construire.

Selon elle, s’il y a des obstacles à la construction, la ville devrait travailler en collaboration avec les constructeurs pour surmonter ces difficultés.

Le temps nécessaire à la construction des grands immeubles est un de ces défis, selon Eric Lombardi du groupe de défense du logement More Neighbours Toronto. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs intéressés par des appartements de trois chambres, compte tenu de la durée de ces projets .

Avec de nouvelles constructions encore en préparation depuis des années, la motion est trop peu, trop tard pour beaucoup, estime pour sa part l’avocat de la communauté, Rahul Mehta.

Mississauga est l'une des rares villes à avoir connu une baisse de population entre les recensements de 2016 et 2021.

Avec les informations de Clara Pasieka de CBC