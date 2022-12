La garderie Casa tropical Montessori est toujours en attente de locaux

L'objectif des propriétaires de la garderie était d'ouvrir ce lundi, mais selon le ministère de la Famille, une réouverture semble impossible puisque certaines vérifications restent à faire. Le ministère dit traiter le dossier de manière prioritaire afin de relocaliser temporairement les enfants.

Myriam Rioux-Denis a deux enfants qui fréquentent le milieu de grades de Saint-Denis-de-Brompton. Elle se dit chanceuse puisqu’elle est actuellement en congé de maternité, mais ce n’est pas le cas de tous.

Il y a d'autres parents qui se fient sur les grands-parents, il y en a d'autres qui font moitié-moitié de temps de travail pour qu’il y en ait toujours un des deux avec les enfants , explique-t-elle.

Plusieurs locaux étaient sur la table cette semaine en passant par une résidence pour personnes aînées, une salle de l’aréna et plus récemment dans un local d’église. Ces lieux ont tous été abandonnés puisqu’ils ont été jugés non conformes pour accueillir des enfants en bas âge.

Une rencontre avec les parents est prévue en soirée lundi afin de faire le point et répondre aux questions.

Avec les informations de John-Sébastien Nais