La fin du Rugby à l’Université de Sherbrooke

Les équipes de Rugby du Vert et Or ont joué leur dernière saison cet automne puisque l’Université de Sherbrooke a annoncé aux équipes masculine et féminine que le programme ne sera pas de retour l’an prochain.

L'entraîneur-chef de l’équipe masculine de rugby, Francis Raschella, explique que c'est lors de la rencontre du bilan de la saison 2022 qu’il a appris la nouvelle.

Jamais pendant la saison l'entraîneuse-cheffe de l’équipe féminine, Andy Smith aurait cru que la pérennité du sport était en jeu à Sherbrooke.

La sécurité des jeunes joueurs moins expérimentés serait au cœur de la décision prise par l'université, c’est ce que mentionne une lettre envoyée aux joueurs signée par le directeur du sport d’excellence Vert et Or de l’université de Sherbrooke, dont Radio-Canada a obtenu une copie.

« Cette année oui on avait un jeune club, mais justement l'année prochaine on perdait seulement cinq athlètes de ce programme-là et j'avais déjà une liste de 25 athlètes peut-être intéressé à venir donc moi avant le 30 novembre je n'étais pas vraiment inquiète » — Une citation de Andy Smith, entraîneuse-cheffe de l’équipe féminine de Rugby du Vert et Or

Rugby Québec mène présentement une campagne sur les réseaux sociaux pour tenter d'annuler la décision de l’université. Une pétition ayant récolté plus de 5000 signatures circule depuis vendredi. Des gens de partout au Québec et même en France laisse des messages d'encouragement aux joueurs.

Pour les athlètes Zoé Lord et Félix Labbé, la décision est incompréhensible puisque ce sport représente beaucoup pour eux qui jouent depuis quelques années sous les couleurs du vert et du or.

« Je veux que l'équipe reste... pour moi ça me tient vraiment à cœur et peu importe ce qui se passe moi le rugby va rester dans ma vie pour toujours. C'est pas parce qu'il n'y a plus d’équipe ici que je vais arrêter. » — Une citation de Félix Labbé, athlète de Rugby Vert et Or

Une rencontre est prévue mercredi avec l’Université de Sherbrooke afin de répondre aux questions des joueurs.