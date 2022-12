Le nombre de personnes qui dorment dans la rue aurait presque doublé à Halifax

L’organisme communautaire Navigator Street Outreach, à Halifax, compte le nombre de personnes qui dorment dehors à différents moments durant l’année. Non seulement le nombre de personnes sans-abri est plus élevé, mais on voit de plus en plus de gens qui ont un emploi, mais pas de logis.

En novembre, ils étaient 85 à dormir dans la rue, presque deux fois plus qu’en août. Le chef de programme Eric Jonsson sait que ses collègues et lui ne peuvent compter tout le monde. Il estime que le nombre réel serait d’environ 110 personnes qui dorment dehors.

Selon le recensement de l’organisme, 57 de ces personnes dorment dans des tentes, sept passent la nuit dans une entrée de guichet automatique, six sous des toiles de type Tyvek , cinq dans leur automobile, quatre dans un sac de couchage en plein air, et deux sur des bancs de parc.

Quelques autres ont signalé dormir près des édifices, dans une cabane à outils, sur les bouches d’aération des hôpitaux ou encore dehors sous une simple couverture.

La majorité de ces personnes sans-abri étaient des hommes. Leur âge moyen est de 42 ans et on compte parmi eux un nombre disproportionné de Noirs et d’Autochtones.

Eric Jonsson précise que le décompte fait par l’organisme diffère de ceux qui incluent les gens qui dorment dans des refuges, sont hébergés dans des maisons de transition ou des chambres d’hôtel payées par le gouvernement provincial.

L’un de ces recensement, préparés par Navigator Street Outreach et la chambre d’affaires du centre-ville d’Halifax, avait compté en avril dernier 586 personnes sans-abri dans la ville  (Nouvelle fenêtre) .

L’Association pour le logement abordable de la Nouvelle-Écosse a rejoint, une par une, 712 personnes sans-abri. Selon ce décompte daté du 30 novembre dernier  (Nouvelle fenêtre) , 527 de ces personnes étaient en situation d’itinérance chronique, 158 étaient Autochtones et 112 de descendance africaine.

Tentes occupées par des personnes sans-abri au parc Victoria, le 5 octobre 2021 à Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

En plus des individus dont la situation est qualifiée de chronique , Eric Jonsson dit qu’une nouvelle catégorie de personnes sans-abri est apparue : celle des gens qui ont des emplois, mais qui sont quand même incapables se loger.

La plus grande augmentation, c’est celle des gens qui vivent dehors simplement parce qu’ils ne trouvent nulle part d’autre où aller , explique-t-il.

La crise du logement frappe Halifax de plein fouet et persiste depuis des années. Il n’y a pas beaucoup de logements disponibles, et les prix des loyers ont beaucoup augmentés.

Ron Dunn, directeur du développement de l’organisme Souls Harbour Rescue Mission, constate le même phénomène.

En novembre cette année, 800 personnes sont venues chercher des vêtements et des produits d’hygiène que distribuait l’organisme, comparativement à 300 à la même date l’année dernière.

Plusieurs lui disent avoir besoin de ces dons, car autrement ils doivent faire un choix entre s’acheter des produits de base, de la nourriture ou payer le loyer. Les trois soupes populaires de l’organisme à Halifax, Bridgewater et Truro servent maintenant 400 repas par jour.

Les problèmes ne sont pas limités aux quartiers où le revenu moyen est plus bas, dit Rob Dunn. Les besoins augmentent, et c’est partout.

Les deux intervenants demandent que beaucoup plus de logements soient construits.