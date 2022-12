Un nouvel entrepôt à Dolbeau-Mistassini pour Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'argent servira notamment à l'achat d'équipements, comme des chariots élévateurs, pour l'ouverture de ce bâtiment.

Selon le directeur général de Moisson Saguenay Lac-Saint-Jean Yanick Soumis, cette nouvelle infrastructure permettra de mieux assurer le service auprès d’une quarantaine d'organismes communautaires du secteur nord du Lac-Saint-Jean.

Alors on va pouvoir mieux desservir les organismes de Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy qu'on desservait déjà d'ailleurs, mais pas assez bien. Donc avec l'entrepôt du nord du Lac, on va être là toutes les semaines, on va pouvoir aller desservir à la hauteur de la demande , a alors spécifié M. Soumis.

Yanick Soumis est le directeur général de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Il y aura également une cuisine pour éviter le gaspillage alimentaire.

L’équipe de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean avait déposé une demande pour obtenir cette subvention qui s’inscrit dans une enveloppe totale de 6 millions de dollars destinée aux banques alimentaires de la province.

Je suis très content, mais j’espère qu’il va y avoir d’autres phases, car on a des besoins. Les besoins sont grandissants autant au Saguenay qu’au Lac-Saint-Jean donc il faut être capable de répondre à la demande. Les équipements doivent être adéquats.

Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean prévoit récupérer 1 million de denrées en 2023 . C’est pour ça qu’il nous faut des espaces et des équipements , répète M. Soumis.

Selon une entrevue de Julien B. Gauthier.