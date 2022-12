L’origine de la fuite de pétrole au Kansas demeure inconnue

L’entreprise calgarienne TC Énergie ne connaît toujours pas la cause de la fuite du pipeline Keystone qui a déversé environ 14 000 litres de pétrole mercredi dernier au Kansas, soit un des déversements d’hydrocarbures les plus importants aux États-Unis depuis presque 10 ans.

La compagnie n’a également pas donné de date de réouverture de l’oléoduc.

« Nous équipes poursuivent leurs enquêtes pour comprendre les raisons derrière cet incident. Nous reprendrons le service quand cela sera sécuritaire de le faire et que le régulateur aura donné son accord. » — Une citation de TC Énergie, communiqué

Des équipes d'intervention sont sur le terrain pour nettoyer la fuite de pétrole au Kansas. Photo : TC Énergie

La société précise que plus de 250 personnes travaillent à nettoyer le déversement de pétrole, dont des spécialistes environnementaux indépendants. Elle vérifie également la qualité de l’air de façon continue et qu’à l’heure actuelle rien n’indique de risque pour la santé humaine.

Les équipes, appuyées par des barrages flottants et des camions munis de pompes, se préparent à travailler sous la pluie attendue lundi.

TC Énergie dit collaborer avec l’Agence de protection de l'environnement des États-Unis et le la U.S. Pipeline and Hazardous Material Safety Administration, soit le bureau responsable de la sécurité des pipelines.

La fuite a eu lieu près d’un ruisseau dans un terrain du comté de Washington situé au Kansas à environ 32 kilomètres au sud de Steele City, au Nebraska.

Le pipeline Keystone transporte 622 000 barils de pétrole brut lourd par jour entre l’Alberta et des raffineries américaines du Midwest et la côte du golfe.