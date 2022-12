Pouvoir d’achat : près de 500 mères en situation précaire en Outaouais, selon un organisme

Avec l’inflation et la hausse du coût de la vie, le budget des Québécois s’est resserré. Une réalité d’autant cruelle pour les mères qui ont de faibles revenus. C’est le cas de Kasandra Guay-Paquette, enceinte de 8 mois, la Gatinoise doit vivre avec moins de 750 dollars par mois. Une vie faite de concession, de calcul et d’appréhension.

Kasandra Guay-Paquette est une jeune femme de 17 ans et émancipée. Dans un mois, son compagnon et elle accueilleront leur premier enfant, une petite fille. Elle explique avoir été mise à la porte par sa mère alors qu’elle n’avait que 16 ans. S’en est alors suivi une spirale infernale rythmée par l’abandon scolaire et la famille d’accueil. Chacune de ses journées ressemble dorénavant, à une équation impossible.

Elle arrive à subvenir à ses besoins grâce au Régime québécois d’assurance parentale, mais avec la hausse des prix, son pouvoir d’achat s’effondre.

Kasandra Guay-Paquette. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

370 dollars chaque deux semaines, tu veux que j’aille où avec ça? lance-t-elle. C’est sûr que je vais être capable avec les banques alimentaires, mais j’ai un très faible revenu. [...] J’ai juste pu mettre 50 dollars dans une épicerie quand j’ai déménagé. J’ai pu m’acheter de l’hummus, des cretons, du pain et c’est tout.

À cela s’ajoute la rareté des logements abordables à Gatineau, qui devient son talon d’Achille. Mme Guay-Paquette vit dans un logement qui se rapproche de l'insalubrité.

Il y a des craques dans les fenêtres. Les fenêtres sont mal isolées, il y a des trous dans les murs. Les lavabos ne fonctionnent pas. J’ai juste de l’eau chaude la nuit. Ça m’inquiète, avec un bébé, il faut de l’eau chaude , déplore-t-elle.

Pas un cas isolé

Au fait, derrière la récente envolée du coût de la vie se cache le quotidien de centaines de ménages en Outaouais, fait valoir la Fondation Olo, un organisme qui œuvre auprès des familles en situation précaire.

« Ce qui est inquiétant en 2022, c'est à quel point l'étau se resserre. Les coûts de logements explosent, les familles sont obligées de consacrer une trop grande part de leurs revenus ou d'accepter des conditions pas adéquates. Le logement augmente et le budget disponible pour l'épicerie diminue. » — Une citation de Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo

Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo. Photo : Radio-Canada

Près de 450 femmes enceintes, dont Kasandra Guay Paquette, reçoivent l’aide de la Fondation. Elles ont ainsi accès à un nutritionniste et une infirmière, entre autres.

Quand on pense à l'importance des 1000 premiers jours de vie. À l’importance de répondre aux besoins nutritionnels des enfants à naître, donc c'est un crève-cœur de penser aux répercussions de ses compromis , ajoute Mme Boyer.

Malgré les nombreux défis qui attendent Kasandra Guay-Paquette, elle envisage l’avenir avec beaucoup d’optimisme. Après son accouchement, elle souhaite retourner à l’école afin d'avoir, un jour, la chance de travailler au gouvernement.

Je sais que je vais être capable d’y arriver, je sais que ma fille va être bien, je vais donner mon 100% , je vais arrêter de vivre pour moi et je sais que je vais faire le mieux possible pour m’occuper de cette enfant-là , dit-elle en guise de conclusion.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet