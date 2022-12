Une tempête hivernale s’approche des Maritimes

Une veille de tempête hivernale est émise lorsque l'on prévoit plusieurs conditions de mauvais temps hivernal, simultanément.

En Nouvelle-Écosse, la veille de tempête touche l’ensemble du Cap-Breton, en plus des comtés d'Antigonish, Guysborough et Pictou. On annonce 20 cm de neige, ou plus.

On prévoit d'importantes quantités de neige lourde et humide, commençant lundi soir dans l’est de la Nouvelle-Écosse, ou pendant la nuit de lundi à mardi. Les chutes de neige seront fortes par moments mardi, puis les conditions s'amélioreront au cours de la nuit de mardi à mercredi.

Des vents forts venant du nord pourraient causer une visibilité réduite sur les routes.

Environnement Canada précise qu’il subsiste un peu d’incertitude quant à ses prévisions au Cap-Breton, ou de la neige se changeant en pluie n’est pas exclue pendant un certain temps mardi soir.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la veille de tempête est en vigueur dans toute la province. À partir de mardi matin, plus de 20 cm de neige pourraient tomber. Les conditions s’amélioreront mercredi en début de journée.

Enfin, au Nouveau-Brunswick, Environnement Canada a publié des bulletins météorologiques spéciaux qui concernent la Péninsule acadienne, le Restigouche, la région Chaleur, Moncton et le Sud-Est, Miramichi et le parc national Kouchibouguac.