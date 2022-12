Trois amatrices de tir sportif réagissent au projet de loi C-21

Cette activité fait partie de leur vie depuis longtemps. Selon les plus récents chiffres de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, les femmes constituent d'ailleurs près du tiers des participants aux différents cours pour la chasse ainsi que pour le maniement d'armes à feu.

Comme c’est le cas de Véronique Lavoie qui est pharmacienne dans la vie.

On est une gang de passionnées, pour nous c'est notre loisir, c'est notre passe-temps, dit-elle. Moi ça me permet de me divertir, de changer mes idées, étrangement ça me relaxe.

Les trois amatrices rencontrées dimanche considèrent que cette législation est exagérée.

Je pense qu'on y va un peu large, croit Lysa Leboeuf. On y va vraiment au niveau des armes, pas nécessairement des armes de poing, mais au niveau des armes aussi pour aller à la chasse et tout.

Véronique Lavoie et Lysa Leboeuf pratiquent leur tir sportif à Shipshaw. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

C'est sûr que quand tu es toute petite tu vis là-dedans, tu vis avec des armes, je pense qu'on ne voit pas nécessairement les armes de la même façon que les autres, ajoute Lysa Leboeuf. Pour nous, aller tirer du pistolet, c'est comme aller jouer au soccer! C'est une façon de parler, mais en voulant dire que c'est une activité qu'on fait.

Ces trois femmes considèrent que des amalgames ont été faits dans le débat.

Le lien est vraiment trop large, dit Julie Hudon, en faisant référence à la polémique de Carey Price. Je trouve que le lien est beaucoup trop large, qu'on y va trop large. Faudrait vraiment y aller plus dans le marché illégal pas dans le marché de la chasse sportive, ni l'activité sportive comme on fait ici.

Julie Hudon remarque aussi que les préjugés sont encore nombreux. Souvent quand j'en parle que je fais cette activité-là, les gens sont surpris parce que justement on a souvent l'image de la violence, l'illégalité, les choses dangereuses mais les gens ne connaissent pas l'activité.

Si les trois femmes espèrent que le projet de loi sera modifié avant son adoption, elles espèrent surtout que la population changera sa vision sur le tir sportif et la chasse.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.