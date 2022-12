Détachement de roues : les autorités appellent les automobilistes à la vigilance

Les autorités appellent les automobilistes à vérifier deux fois plutôt qu’une que leurs roues sont bien boulonnées à leur véhicule. Les accidents dus à des roues qui se détachent sont plus fréquents que bien des gens ne se l’imaginent, selon la Police provinciale de l’Ontario, surtout à ce temps-ci de l’année.

Une roue qui se détache d’un véhicule en mouvement, souvent sur l’autoroute : le scénario est catastrophique, mais il n’est pas inusité.

Cette année, uniquement dans le Grand Toronto, de 150 à 200 incidents liés à des pertes de roues ont été déclarés à la police provinciale de l’Ontario (PPO).

La semaine dernière, un autobus scolaire a perdu deux roues sur une route de campagne dans le comté de Leeds, à l'est de Kingston, causant plus de peur que de mal.

Deux semaines auparavant, un automobiliste de 77 ans a perdu la vie quand une roue s’est détachée d’une remorque sur l’autoroute Queen Elizabeth Way près d’Oakville et a frappé son pare-brise de plein fouet.

Un autobus scolaire a perdu ses deux roues arrière sur la route Eden Grove, près de Front Leeds-Lansdowne, le 30 novembre. La PPO dit qu'il n'y a eu aucun blessé. Photo : Police provinciale de l'Ontario (PPO)

Habituellement, nos enquêtes indiquent que ces roues se séparent très rapidement après avoir été installées. Ça prend 200 kilomètres ou moins , explique Kerry Schmidt, sergent à la Division de la sécurité routière de la PPO .

Il dit que c’est particulièrement fréquent en ce temps-ci de l’année, quand bien des Canadiens viennent de faire poser leurs pneus d’hiver. Il y a également une hausse du nombre d'accidents au printemps, quand vient le temps de les enlever.

S’il y a une installation inadéquate, si des débris se trouvent entre la roue et le moyeu ou si le pneu et la jante ne sont pas bien assemblés sur la roue [...], le temps nécessaire pour que les écrous se dévissent et brisent le goujon est très court , dit le sergent.

Il précise que pour certains véhicules commerciaux, même lorsque les roues sont bien installées, il arrive que des fuites de lubrifiant ou d’huile causent une surchauffe du moyeu, qui finit par fondre et par se détacher de la roue.

La PPO estime qu’environ le tiers des incidents de séparation de roues impliquent un véhicule commercial.

Retourner chez le garagiste après 100 kilomètres

Le président de l’Association des industries de l’automobile du Canada (AIA), Jean-François Champagne, a deux conseils de base pour éviter de perdre une roue sur l’autoroute.

Faites affaire avec un atelier d’entretien et de réparation qui a des techniciens qualifiés quand vient le temps d’installer des pneus ou des roues.

Encore là, toutefois, il est absolument nécessaire de retourner chez le garagiste après avoir roulé quelque 100 kilomètres pour resserrer les écrous, insiste-t-il.

« La PPO de Greenville enquête sur un autre incident de séparation de roue sur la 401 », a écrit la PPO dans un gazouillis le 4 décembre. Au moins une personne a été blessée. Photo : Police provinciale de l'Ontario (PPO)

La plupart des organismes de sûreté routière recommandent une telle inspection dans les 80 à 150 kilomètres après l’installation.

M. Champagne croit que la plupart des garagistes le savent et passent le message à leurs clients. Il estime qu’il reste bien du travail à faire pour sensibiliser le public à l’importance de suivre cette consigne.

« Si vous avez une roue qui se détache d’un véhicule, ça devient un obus. Vous êtes sur une autoroute et vous allez à 100 km/h : vous imaginez la vitesse de cette roue-là? C’est très dangereux, et tous les ans, malheureusement, ça cause des décès sur les routes. » — Une citation de Jean-François Champagne, président de l'Association des industries de l’automobile du Canada

Le sergent Schmidt ajoute que les techniciens qui installent les roues sont tenus de bien faire leur travail mais que c’est, au bout du compte, la responsabilité du conducteur de s’assurer que son véhicule est en bon état.

En Ontario, les amendes pour perte d'une roue sur la route peuvent aller jusqu’à 20 000 $ pour les particuliers et jusqu'à 50 000 $ pour les exploitants commerciaux.