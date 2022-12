Le train de Noël de Kettle Valley reprend du service

Jeudi, la locomotive à vapeur de 110 ans a accueilli des passagers dans l’ambiance des Fêtes et s’est élancée depuis la gare de Summerland pour la première fois depuis 2019.

C’est génial! On adore , s’exclame son ingénieur, Eric Cooper. Les balades de Noël sont un de nos temps forts.

Le conducteur Ron Belisle était prêt à accueillir les passagers pour le premier voyage de la saison, le 8 décembre. Photo : Radio-Canada / Zameer Karim

Le président du chemin de fer, Tom Burley, abonde dans le même sens, confirmant du même souffle qu’il ne reste aucun billet pour les 24 balades prévues cette année.

Redécouvrir l’histoire

Ces balades d’environ une heure parcourent les quelque 16 kilomètres restants de l’ancienne voie ferrée de 500 kilomètres du Chemin de fer de Kettle Valley, qui s’étendait entre Hope et Midway.

Ce parcours ponctué de chants de Noël, d’un chocolat chaud et d’une visite du père Noël passe à travers les vergers et les vignobles de l’intérieur de la province.

Le père Noël est également du voyage. Photo : Radio-Canada / Zameer Karim

Tom Burley note que si la locomotive qui tire le convoi a vu défiler une partie de l’histoire de l’Ouest canadien, elle porte tout de même le poids de ses 110 ans.

Son entretien requiert beaucoup de soins. Notre équipe s’assure qu’elle reste en pleine forme , explique-t-il. Beaucoup de pièces doivent être machinées ici, parce qu’elles ne sont plus fabriquées aujourd’hui. L’équipe continue de la faire fonctionner et elle manque rarement une journée de service.

De fait, ce n’est pas la mécanique qui l’a forcée à s’arrêter, mais le coronavirus qui a mis en échec les activités des Fêtes des deux dernières années. Les restrictions sanitaires en vigueur auraient empêché les voyages d’être rentables.

Bien que le train de Noël affiche complet, le chemin de fer à vapeur de Kettle Valley et sa locomotive continueront d’accueillir les touristes et d’offrir d’autres balades, dont celles de Pâques et de la fête des Mères.

Avec les informations de Jason Peters et Zameer Karim