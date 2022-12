Des citoyens privés d’eau pendant de longues heures à Chicoutimi-Nord

Le Service des communications de Saguenay ignorait cette coupure d’eau, pourtant provoquée par le Service des travaux publics.

Une conduite s'est brisée au coin du boulevard Tadoussac et de la rue Roussel, samedi matin. C'est seulement en fin de journée samedi que les citoyens ont été avisés qu'ils devaient bouillir l'eau avant de la consommer.

Il aurait peut-être fallu rétablir l’eau avant d’envoyer un message pour nous dire de faire bouillir l’eau , mentionne un citoyen rencontré dimanche matin, encore agacé par la situation. Les bris d’eau ça arrive partout mais on n’a pas été trop avisé , confirme un voisin.

Les citoyens concernés dans le secteur nord de Chicoutimi doivent continuer à faire bouillir l'eau avant de la consommer et ce, jusqu'à nouvel ordre. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

On n’avait pas d’eau du tout pendant presque 12 heures , renchérit un autre. Chez plusieurs personnes, l’eau est revenue seulement vers 3 h dimanche matin.

Les citoyens étaient désemparés et le répartiteur n'avait pas vraiment de réponse à leur donner, explique le conseiller municipal du secteur, Serge Gaudreault. C'est sûr que qu’entre midi et 8h le soir et que tu n'as pas encore été avisé, il y a un problème de communication , dit-il.

L’erreur ne semble toutefois pas venir du Service des communications de Saguenay, mais plutôt de l'équipe des travaux publics.

Plusieurs citoyens de Chicoutimi-Nord ont été privés d'eau pendant plusieurs heures samedi. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Selon nos services, l'ensemble du réseau allait être desservi même si on faisait une coupure d'aqueduc sur ce tronçon-là. Les calculs disaient ça. Pour se rendre compte au final, à 18h30, lorsqu'on a eu des appels des citoyens, qu'il n'y avait plus d'eau dans un secteur, précise le président de la Commission des travaux publics, Jimmy Bouchard. C'est dans nos services qu'il faudra revoir les modèles hydrauliques pour s'assurer que ce genre de situation ne se reproduise plus.

Au moment de la rédaction de ces lignes, les citoyens de ce secteur devaient encore faire bouillir l'eau avant de la consommer.

Selon des informations d'Andréanne Larouche.