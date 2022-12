Brandon dispose d’un nouvel espace de réchauffement pour les sans-abris

« The Q », un nouvel espace de réchauffement de l’organisme Samaritan House Ministries a ouvert ses portes à Brandon, la deuxième plus grande ville du Manitoba.

L’endroit a accueilli pour la première fois des clients vendredi, a indiqué la directrice générale de Samaritan House Ministries, Barbara McNish.

Le centre de réchauffement, The Q dispose de chaises et de couvertures pour que les gens puissent rester bien au chaud , a-t-elle précisé, mais il n'offre pas d'endroit pour dormir.

Il fait froid. Les gens ne sont pas toujours en mesure de trouver un endroit sûr et chaud , a mentionné Mme McNish

Si nous sommes au maximum de notre capacité, nous avons "The Q".

Le nouvel espace fonctionne selon les mêmes horaires que le refuge de nuit Safe and Warm de Samaritan House Ministries. Il offrira une alternative si le refuge dépasse sa capacité maximale de 41 clients.

Selon Barbara McNish, l'objectif est de faire fonctionner The Q pendant les quatre ou cinq prochains mois, afin d'aider les gens à passer l'hiver, a-t-elle précisé.

Si nous pouvons avoir des gens dans le centre de réchauffement et personne n'a froid et laissé dehors dans le froid, alors c'est un succès.

Le nom The Q a été donné à l’espace pour rendre hommage à une personne de la communauté nommée Quinton, qui portait le surnom de Q . Ce dernier était un grand défenseur de la fourniture d'un espace d'hébergement sûr et chaud avant sa mort récente, a souligné Mme McNish.

Le fait de donner le nom de ce défenseur à l'espace témoigne de l'importance de travailler ensemble pour offrir sécurité, chaleur et compassion aux personnes dans le besoin, a-t-elle ajouté.

La problématique des sans-abris est assez préoccupante à Brandon. En octobre, Samaritan House Ministries. qui gère le refuge Safe and Warm, a tenu une réunion d'urgence pour résoudre la crise de capacité de ses lits d'hébergement. Selon Mme McNish, certaines nuits, le refuge accueille plus de 60 personnes, mais pas plus de 41 à la fois, a-t-elle précisé.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le refuge a accueilli 1220 visiteurs distincts, un chiffre important dans une ville d'un peu plus de 51 000 habitants.

Pour l'année en cours, jusqu'au 10 novembre, le refuge a vu 443 visiteurs uniques.

Nous avons dû refuser des personnes [cette année], alors que nous n'avons jamais refusé de personnes , a regretté Mme McNish.

Le nouveau centre de réchauffement a été rendu possible grâce à un financement de 150 000 $ de la province, qui a été annoncé le mois dernier. Mais de nombreuses voix estiment que le gouvernement doit en faire davantage dans toute la province pour soutenir les organismes qui s’occupent des personnes en situation d’itinérance.

Mais récemment en 2022, la province a annoncé une augmentation du budget annuel de soutien aux refuges passant de 6 millions à 15 millions de dollars.

Centraide et la Ville de Brandon ont également contribué au financement d'urgence pour permettre l'ouverture du centre de réchauffement, a informé Barbara McNish.

Avec les informations de Chelsea Kemp