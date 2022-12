L’événement RAW : almond fait un retour à Winnipeg et rend hommage à Étienne Gaboury

Joe Kalturnyk qui est aussi cofondateur de RAW: almond veut s’inspirer, entre autres, de la paroisse du Précieux-Sang, un projet sur lequel Étienne Gaboury avait travaillé.

D’ailleurs, M. Kalturnyk raconte que sa grand-mère habitait près de l’église.

La structure de l'abri du restaurant éphémère RAW: almond créé par Joe Kalturnyk sera inspiré par Étienne Gaboury. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

J’adorais la paroisse, et c'est ce qui m'a poussé à faire de l'architecture, donc c'est quelque chose de très personnel pour moi, j'aime ce bâtiment , ajoute-t-il.

Joe Kalturnyk puisera aussi son inspiration des structures des années précédentes de RAW: almond.

Des retrouvailles tant attendues

Ils étaient plusieurs centaines de Winnipégois à faire la file à la Fourche dimanche pour acheter les billets.

On a commencé à vendre les billets à 8 h du matin, et je sais que certaines personnes étaient là depuis 5 h du matin pour se préparer dans la file , raconte la serveuse et membre de l’organisation, Ava Darrach-Gagnon.

Chaque jour pendant la période du festival, deux chefs désignés serviront deux tables de 24 personnes et pour Ava Darrach-Gagnon, c’est une manière de se retrouver après trois ans de pandémie, pendant une période très froide de l’année

C’est comme une communion, explique-t-elle, c’est quelque chose d’unique à Winnipeg et c’est incroyable pour le tourisme aussi.

Même son de cloche pour plusieurs personnes qui ont fait la file pendant près de trois heures pour acheter leur billet.

Je pense que c’est un bon événement pour Winnipeg et pour les restaurateurs. Je pense que c’est très unique, c’est une expérience winnipégoise , raconte Eden Jamieson.

Des chefs à travers l’Amérique du Nord

Plusieurs chefs winnipégois seront à l’honneur à différents moments durant l’événement. Par exemple, Stefan Lytwyn de Hoagie Boyz présentera ses plats le 26 janvier.

Le chef et cofondateur de RAW: almond Mandel Hitzer a invité plusieurs chefs, tels que Joël Watanabe de Bao Bei à Vancouver en Colombie-Britannique et Andy Doubrava et Tiffani Ortiz de Slow Burn à Los Angeles en Californie.

Mandel Hitzer est chef et cofondateur de l'événement RAW: almond à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Selon Mandel Hitzer, chaque chef racontera son histoire et son parcours à travers différents plats au courant de la soirée.

Cet événement, qui célèbre son dixième anniversaire, se situera au croisement des rivières Rouge et Assiniboine à la Fourche. Les 2200 billets disponibles ont tous été écoulés ce dimanche.