Les œuvres de deux étudiants de l’Université des Premières Nations exposées à Regina

Cette exposition urbaine est née d'une initiative mise sur pied par le Regina Downtown et le Regina's Warehouse Business Improvement District en partenariat avec la Ville. Les architectes, artistes et designers locaux étaient appelés à présenter des œuvres représentant les concepts de chaleur et de refuge.

Lorne Kequahtooway, un étudiant de troisième année en art à l’Université des Premières Nations, se dit excité de voir l’une de ses sculptures exposées dans le cadre d’un projet d’une telle ampleur.

Je n’aurais jamais cru avoir une œuvre commandée et exposée aussi tôt dans ma carrière , se réjouit-il. C’est un bon début!

L'œuvre de Lorne Kequahtooway représente à la fois un tipi et un bison. Photo : Lionel Peyachew

J’ai voulu créer quelque chose ayant la forme d’un tipi qui se transformerait graduellement en bison , explique le jeune artiste. Historiquement, nous avons vécu dans des tipis, c’était nos maisons. Le bison, quant à lui, nous offrait le matériel nécessaire pour recouvrir ces maisons.

Lorne Kequahtooway se réjouit de voir la culture et le savoir-faire autochtone ainsi exposé au centre-ville de Regina.

Ça signifie beaucoup de recevoir une telle reconnaissance de la Ville de Regina, non seulement pour moi, mais aussi pour les étudiants du département d’arts de l’Université des Premières Nations , dit-il.

Calista Moser, une autre étudiante de l’université, a aussi vu sa proposition être sélectionnée pour cette exposition urbaine.

Calista Moser raconte que la taille de la sculpture, l'échéancier imposé et les conditions hivernales lui ont posé certains défis. Photo : Lionel Peyachew

Pour elle, d’avoir des gens qui puissent admirer l’une de ses œuvres à cette échelle est quelque chose qu’elle n’aurait jamais cru possible.

« C’est cool d’avoir mon art sur la place publique et d’être reconnue. Ça me prouve à moi et aux autres Autochtones qu’on a notre place. » — Une citation de Calista Moser, artiste

Si ces deux étudiants sont parvenus à être sélectionnés, c’est entre autres grâce au soutien de leur enseignant, Lionel Peyachew. Ce dernier les a aidés à mettre sur pied leurs deux propositions.

L’enseignant se réjouit que les deux projets aient pu être réalisés, lui qui pensait qu’une seule des deux sculptures serait choisie.

Lorsque je leur ai envoyé la bonne nouvelle par courriel, ils ne pouvaient pas le croire , se rappelle Lionel Peyachew. Ils étaient très excités de passer à la prochaine étape!

Bien que la taille des œuvres, l’échéancier imposé et les conditions hivernales aient posé des défis aux deux artistes, l’enseignant se dit fier du travail accompli par ses étudiants.

Il se dit ravi à l’idée que les Réginois et les visiteurs pourront admirer leurs sculptures jusqu'à la fin février.

Avec les informations de Jennifer Francis