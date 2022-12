Aider les parents anglophones à appuyer leurs enfants francophones

Ils auront ainsi l’opportunité d’acquérir des compétences linguistiques de base afin de mieux accompagner les élèves dans leur cheminement scolaire, explique Paul de la Riva, directeur des communications de Nouvelon.

Une grande partie de nos familles sont exogames, voulant dire que seulement un des parents parle français , indique-t-il. On voyait qu’il y avait un besoin d’aider nos parents à améliorer leur maîtrise de la langue.

Le conseil scolaire catholique Nouvelon est un des plus grands conseils scolaires de langue française du Nord de l’Ontario, et dessert plusieurs communautés comme Chapleau, Dubreuilville, Espanola, Grand Sudbury, Hornepayne, Michipicoten, Rive Nord, Sault-Ste-Marie et la région de Sudbury Est.

Les cours, offerts au niveau débutant, seront livrés virtuellement à compter de janvier 2023. C’est très populaire, plusieurs parents s’inscrivent. L’an dernier, on avait une liste d’attente , relate M. de la Riva.

Le conseil scolaire a décidé de mettre cette initiative en place pour appuyer les parents qui se sentent désemparés face au niveau de français requis pour participer à la vie scolaire de leur enfant , dit-il.

Selon lui, le profil des familles inscrites au conseil scolaire a considérablement changé au cours des dernières années. Auparavant, les familles étaient majoritairement francophones, mais ce n’est plus le cas.

Il y a maintenant plusieurs nouveaux arrivants aussi, qui parlent peu français, mais qui veulent une éducation francophone pour leurs enfants.

Environ 6 000 élèves sont inscrits dans une des 37 écoles francophones gérées par Nouvelon.