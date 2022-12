Le gouvernement ontarien conclut une entente de principe avec le CTEO

La nouvelle a été annoncée dimanche par le ministère de l'Éducation et le syndicat.

Le CTEO a publié un communiqué pour indiquer que l'entente avait été conclue après plusieurs jours de négociations avec l'Association des conseils scolaires publics de l'Ontario, l'Ontario Catholic School Trustees' Association, le Conseil des associations d'employeurs et la province.

Les modalités de l'entente n'ont pas été dévoilées avant la ratification de l'entente.

Les membres devront en être informés au cours des prochaines semaines.

Le CTEO est un conseil de négociation composé de six syndicats, représentant des milliers de travailleurs des conseils scolaires publics et catholiques de la province, y compris des animateurs de ressources éducatives et des travailleurs de l'entretien et de la construction

Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce s'est félicité de l'entente, affirmant qu'elle démontrait que le gouvernement pouvait conclure des accords avec les syndicats de l'éducation qui garantissent que les élèves restent en salle de classe.

Même son de cloche du côté de l'Ontario Catholic School Trustees' Association (OCSTA) qui dit être heureuse de cet accord provisoire .

Cette entente de principe profitera aux élèves qui fréquentent les écoles catholiques et au personnel dévoué du CTEO qui les sert .

L’ OCSTA ajoute que les détails de l'accord de principe seront partagés après la ratification .

L'entente survient au terme d'une série de bras de fer entre le gouvernement et les syndiqués.

En novembre, 55 000 travailleurs du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) avaient débrayé pendant deux jours pour exiger du gouvernement ontarien l'abrogation d'une loi spéciale qui imposait une convention collective aux travailleurs de l'éducation en plus de leur interdire d'exercer leur droit de grève.

Le gouvernement Ford avait annoncé le 7 novembre qu'il abrogerait la loi spéciale si les syndiqués rentraient au travail, et les deux parties sont revenues à la table de négociation.

Une entente de principe a finalement été conclue le 20 novembre.

Avec les informations de La Presse canadienne