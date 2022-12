La Légion royale canadienne offre un repas chaud et des vêtements à Chicoutimi

En plus de pouvoir savourer un repas chaud, des vêtements pour affronter l'hiver ont été distribués.

Tout le long de l’année, on ramasse du linge d’hiver et là on ouvre les portes pour le donner , mentionne le président de la Légion royale canadienne de Chicoutimi, Steeve Fréchette.

Des vêtements étaient offerts aux gens dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, les organisateurs constatent que de plus en plus de gens sont dans une situation financière précaire et de nouveaux visages se présentent pour recevoir de l'aide.

C’est un besoin grandissant, aujourd’hui j’ai vu une femme de 25 ans à peine. Et là tu te dis : elle commence dans la vie, remarque Steeve Fréchette. Le chemin pour t’en sortir est beaucoup plus dur.

Le bénévole Mario Gagnon et Steeve Fréchette, le président de la légion royale canadienne filiale 235 Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

De nombreuses personnes étaient déjà présentes à 7 h dimanche matin, selon les organisateurs. Les vêtements qui n’auront pas trouvé preneurs seront envoyés au Lac-Saint-Jean afin d’aider d’autres personnes de la région dans le besoin.

Selon des informations d'Andréanne Larouche.