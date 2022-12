À la rencontre de la Canadienne derrière la voix de TikTok

Depuis octobre, une Ontarienne fait sensation sur la plateforme TikTok. Contrairement à d’autres célèbres tiktokeurs, la jeune femme ne chante pas et ne danse pas… elle parle! Il y a environ deux mois, Kat Callaghan a dévoilé être la voix de « Jessie », l’une des options de synthèse vocale les plus populaires de la plateforme. Depuis, ses vidéos cumulent des millions de vues et ont attiré l'attention de médias du monde entier.

Pendant des mois, Kat Callaghan a gardé le secret.

La mère de famille, qui est à la barre d'une émission de radio matinale de la station 91.5 The Beat à Kitchener, recevait parfois des messages d’auditeurs qui pensaient l'avoir reconnue sur la populaire application, mais elle n'osait pas leur dévoiler la vérité.

J'appréciais mon anonymat. [...] Lorsqu'on le dit aux gens, ça y est, on devient la voix de TikTok, et je n'étais pas certaine que c'était ce que je voulais.

À force de voir des gens s'interroger sur l'origine de la voix enjouée de Jessie sur les réseaux sociaux, la jeune femme a finalement décidé de leur répondre.

Vous m’avez demandé si je suis la voix sur TikTok. Je peux finalement vous dire que c’est moi , a lancé Kat Callaghan dans une vidéo publiée sur la plateforme en octobre.

Elle était loin de se douter du raz-de-marée qu'elle allait créer. La vidéo cumule aujourd'hui plus de 47 millions de vues.

« Des gens de partout dans le monde m’ont contactée. De Dubaï en passant par l’Australie, partout. » — Une citation de Kat Callaghan

Ils me disent qu’ils ont l’impression de me connaître. Évidemment, cette voix qui décrit des vidéos n’est pas moi en tant que personne, mais je me suis rendue compte que je fais partie de leur vie , raconte-t-elle.

Des médias internationaux se sont rapidement emparés de l’histoire. De CNN en passant par les émissions américaines Good Morning America et Inside Edition, certaines des plus grandes chaînes de télévision du monde lui ont consacré des reportages.

Kat Callaghan a même été interviewée par le célèbre producteur américain Ryan Seacrest.

Une voix pas comme les autres

TikTok compte plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde. Ils peuvent utiliser la synthèse vocale (aussi appelée technologie Text to Speech) pour faire la lecture de textes qui s'affichent. La plateforme compte près d’une trentaine d’options, dont celle appelée Jessie , créée à partir de la voix de Kat Callaghan.

La jeune femme, qui produit également des voix hors-champ pour toutes sortes de productions audiovisuelles, ne souhaite pas dévoiler la manière dont elle a obtenu cet emploi, ni comment sa voix a été enregistrée.

Elle pense toutefois que ce qui fait son succès est le caractère enjoué et jovial de sa voix.

« Cette option [vocale] était différente de ce à quoi les gens étaient habitués. [...] Elle est plus pimpante, moins monotone. » — Une citation de Kat Callaghan

La professeure de chirurgie cervicofaciale et de linguistique à l'Université de Californie à Los Angeles ( UCLA ), Jody Kreiman, étudie les perceptions engendrées par la voix depuis des années et n'est pas surprise de la popularité de Jessie auprès des jeunes utilisateurs de la plateforme.

Elle comporte selon elle une combinaison de facteurs qui la rend particulièrement agréable.

« Elle est lumineuse et pleine d'énergie, très féminine, mais pas sexy, confiante, mais pas agressive. Elle réussit à atteindre un bel équilibre. » — Une citation de Jody Kreiman, professeure de chirurgie cervicofaciale et de linguistique, UCLA

Les politiciens gagneraient à étudier cette voix. [...] La ligne est mince entre paraître trop agressif, pas assez féminine, faible, trop jeune, mais [cette voix] réussit à trouver cet équilibre et est très agréable à entendre , ajoute l'experte.

Malgré tout, Kat Callaghan dit que sa voix ne fait pas l'unanimité.

Il va toujours y avoir des gens qui n’aimeront pas ma voix et en travaillant dans mon domaine, je me suis beaucoup endurcie. Ça ne me dérange pas , lance la jeune femme.

Améliorer l’accessibilité numérique

Si les voix de synthèse sont parfois utilisées à des fins humoristiques sur TikTok , l’outil permet également de favoriser l’accessibilité au contenu de la plateforme, notamment pour les personnes illettrées, ayant une déficience visuelle ou encore des troubles de lecture.

Une réalité à laquelle Kat Callaghan n’avait jamais été confrontée avant de travailler pour TikTok.

Il y a des gens qui ont des problèmes de vision et qui m’ont contactée pour me remercier , dit-elle.

Selon elle, plus de plateformes devraient utiliser cet outil.