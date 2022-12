Accès à la propriété et agrandissement pour la Cuisine collective de Matane

Le président du conseil d'administration de l'organisme, André Morin, rappelle que plusieurs projets se sont succédés, mais que cette fois est la bonne avec l'achat du bâtiment qui appartient actuellement aux Chevaliers de Colomb.

Actuellement concentrées au 2e étage du bâtiment, les activités de la Cuisine collective se déplaceront au rez-de-chaussée afin de devenir accessibles à un plus grand nombre de personnes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

« On veut améliorer l'accessibilité puis augmenter notre productivité en termes de soutien alimentaire. » — Une citation de André Morin, président du conseil d'administration de la Cuisine collective de la région de Matane

Le projet consiste en la mise aux normes du bâtiment et à l’agrandissement du premier plancher à l'arrière, ce qui va permettre à l’organisme d'agrandir la cuisine et la surface d'entreposage.

André Morin, président du conseil d'administration de la Cuisine collective de la région de Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ainsi, la cuisine proprement dite se retrouvera dans le nouvel espace et deviendra accessible à un plus grand nombre de personnes qui ne peuvent monter le long escalier de 23 marches qu’il faut gravir pour y accéder.

C’est pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées qui ont de la difficulté à se déplacer , explique M. Morin. Mais aussi pour ceux qui transportent nos denrées quand elles arrivent ou qu’elles repartent une fois cuisinées et qu’on veut les redistribuer.

L'escalier de 23 marches limite l'accès aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

« On manipule autour de 40 tonnes par année de nourriture. Ça veut dire monter ou descendre [chaque fois] 23 marches. Il fallait qu'on règle ce problème-là. » — Une citation de André Morin

La Cuisine est aussi limitée dans ses capacités d’entreposage. Nos frigos sont archi pleins et ça nous en prendrait d'autres, mais on n’a pas de place pour les installer , déplore le président. Même chose pour les cuisinières. On aurait besoin d’en acheter plus, mais on n’a pas de place.

André Morin évalue le coût de coût du projet à au moins 800 000 $.

Étant donné qu'on se prépare depuis de nombreuses années à faire le déménagement, on s'était fait un fonds spécial , explique-t-il. C’est certain que les coûts ont considérablement augmentés depuis qu’on a commencé à regarder les diverses possibilités.

Cet agrandissement réglerait plusieurs problèmes, mais aiderait aussi d’autres organismes. On aide des gens à manger, on distribue, mais nos locaux servent aussi à d'autres organismes comme la Maison des familles ou d'autres qui nous font partie du monde communautaire de de la Matanie , fait-il valoir.

La Cuisine collective souhaite augmenter sa capacité de stockage. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

M. Morin précise que les fonds disponibles sont insuffisants en raison de l'augmentation des coûts des matériaux, mais qu'il a bon espoir d'aller chercher ce qui manque.

Tout sur un seul étage

Pour la directrice de la Cuisine collective, Hélène Jolicoeur, tout regrouper au premier étage et dans un espace plus grand est un peu une sorte d'apothéose.

En ayant un local plus accessible, on va pouvoir aider plus de gens à avoir de meilleures ressources, de meilleures connaissances, de meilleures compétences pour s'alimenter , estime-t-elle.

Plus largement, la Cuisine pourra aider plus de personnes à composer avec l’augmentation faramineuse de la facture d’épicerie.

Hélène Jolicoeur, directrice de la Cuisine collective Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Hélène Jolicoeur mentionne que la Cuisine fait face elle aussi à cette augmentation et que le manque d'espace lui fait perdre de bonnes aubaines.

En améliorant nos espaces de stockage, on va pouvoir acheter des denrées en plus grande quantité lorsque les prix sont bons et faire des réserves , envisage-t-elle. Là, on empile dans tous les sens, on essaie de travailler avec l'espace qu'on a, mais il n'est pas extensible ce bâtiment-là. Donc c'est sûr que des fois, il y a de belles occasions dont on ne peut pas profiter.

Dans son rapport de 2021-2022, la Cuisine collective rapporte avoir nourri 765 personnes, dont 392 adultes et 48 enfants additionnels. Plus de 5000 kilos de denrées ont été remis en partage aux participants.

L'organisme n'est pas une banque alimentaire, mais se retrouve à jouer ce rôle dans la région en effectuant des dépannages alimentaires ponctuels.

La Cuisine collective a longtemps planché sur un déménagement dans d'autres bâtiments, dont l'ancienne Co. Mode Verte, au centre-ville, mais que le projet n'a jamais pu aboutir.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes