Un jeune Canadien sur deux voit fréquemment du contenu raciste ou sexiste en ligne

Le sondage intitulé Le contenu préjudiciable et malaisant en ligne a été effectué auprès de plus de 600 Canadiens de 12 à 17 ans à l'automne 2021.

« Lorsqu'on parle de contenu malaisant, c'est tout ce qui se rapporte à du vocabulaire ou à des images qui encouragent certains préjudices, et tout ce qui est considéré comme haineux. Ça peut être des vidéos YouTube, des messages en chaîne ou des commentaires sur les réseaux sociaux qui viennent provoquer des réactions fortement affectives chez l'utilisateur », précise Marc-Alexandre Ladouceur, spécialiste en éducation aux médias pour l'organisme.

Les données montrent également que les jeunes s'identifiant comme étant LGBTQ+ sont souvent plus susceptibles d'être témoins de contenu préjudiciable en ligne. Selon M. Ladouceur, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette exposition accrue.

« Si on se fie aux réponses des années précédentes, on observe que les jeunes 2SLGBTQ+ ont tendance à visiter plus de sites web qui tombent dans l'anonymat. Ça attire donc plus de gens qui veulent partager des choses haineuses, choquantes et malaisantes. » — Une citation de Marc-Alexandre Ladouceur, spécialiste en éducation aux médias

Le spécialiste ajoute cependant que cette hypothèse est purement théorique, et qu'il reste encore à « déterminer le pourquoi » derrière les résultats issus du rapport.

Dans le même ordre d'idées, les adolescents ayant une incapacité – qu'elle soit physique, intellectuelle, cognitive ou encore liée à des troubles d'apprentissage ou à la maladie mentale – sont aussi plus à risque de voir ou de recevoir du contenu malaisant (41 % contre 15 % pour ceux n'ayant pas d'incapacité).

La littératie médiatique, une nécessité

Bien que presque 9 répondants sur 10 conviennent qu'il est important de dénoncer le contenu raciste et sexiste sur Internet, 58 % d'entre eux estiment ne pas savoir quoi dire devant de tels propos.

Selon le rapport, les plus jeunes sont davantage susceptibles d'en parler à leurs parents ou tuteurs comme première réaction après avoir reçu un élément malaisant.

« Les jeunes ont besoin de recours plus expéditifs pour savoir comment éviter les vidéos ou les propos malaisants ou, s'ils tombent dessus, pour savoir quoi faire. » — Une citation de Marc-Alexandre Ladouceur, spécialiste en éducation aux médias

Il estime ainsi que la littératie aux médias devrait « faire partie intégrante » des curriculums au sein des écoles canadiennes, afin que les enfants et les adolescents développent des outils concrets pour gérer ce genre de contenu.

« Avec 86 % des jeunes qui sentent qu'ils peuvent se tourner vers un proche de confiance, ces outils-là doivent aussi être développés pour les adultes qui pourraient les aider, afin que tout le monde sache comment réagir. Le plus important, c'est de pouvoir encadrer et mettre en contexte les éléments compromettants », conclut M. Ladouceur.

Le rapport intitulé Le contenu préjudiciable et malaisant en ligne s'inscrit dans la quatrième phase de Jeunes Canadiens dans un monde branché (JCMB). Il s'agit de l'étude de recherche la plus longue jamais menée au Canada sur les attitudes, les comportements et les opinions des jeunes en lien avec les médias numériques.